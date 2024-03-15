Steam İlkbahar İndirimleri 2024 başladı: Kaçırılmaması gereken oyunlar

15 Mart 2024 11:58 - Güncelleme : 15 Mart 2024 12:00

Yakın zamanda TL'yi kaldırıp dolar ile satış yapmaya başlayan dijital oyun dağıtım platformu Steam, İlkbahar İndirimleri 2024 adı verilen kampanyası ile kullanıcıları karşısına çıktı.

Kampanya kapsamında, aralarında Diablo 4, Rust, The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077 ve Baldur's Gate 3 gibi (elbette bunlarla sınırlı değil) popüler yapımların da bulunduğu yüzlerce oyunda indirim fırsatları sunulmuş durumda.

Uygulanan indirimleri oranı oyundan oyuna değişiklik gösteriyor. Örneğin Rockstar Games'in 2018 yılında çıkan aksiyon ve macera temalı Red Dead Redemption 2'sinde yüzde 67 indirim varken, Hogwarts Legacy yüzde 50 indirimle karşımıza çıkıyor. Grand Theft Auto 5'te ise yüzde 63'lük bir düşüş görüyoruz.

STEAM İLKBAHAR İNDİRİMLERİ 2024: ÖNE ÇIKAN OYUNLAR

Steam İlkbahar İndirimleri 2024 etkinliğinde indirime giren bütün oyunlara platformun internet sayfasından ulaşılabilir. Webtekno'nun aktardığına göre öne çıkan bazı oyunlar şu şekilde:

Diablo IV: Normal Fiyat - 69,99 dolar (2.248 TL), İndirimli Fiyat - 34,99 dolar (%50 indirim) (1.123 TL)

Normal Fiyat - 69,99 dolar (2.248 TL), İndirimli Fiyat - 34,99 dolar (%50 indirim) (1.123 TL) Sons of The Forest: Normal Fiyat - 14,99 dolar (481,47 TL), İndirimli Fiyat - 11,24 dolar (%25 indirim) (361,02 TL)

Normal Fiyat - 14,99 dolar (481,47 TL), İndirimli Fiyat - 11,24 dolar (%25 indirim) (361,02 TL) Rust: Normal Fiyat - 18,99 dolar (609,95 TL), İndirimli Fiyat - 12,72 dolar (%33 indirim) (408,56 TL)

Normal Fiyat - 18,99 dolar (609,95 TL), İndirimli Fiyat - 12,72 dolar (%33 indirim) (408,56 TL) The Witcher 3: Wild Hunt: Normal Fiyat - 29,99 dolar (963,36 TL), İndirimli Fiyat - 7,49 dolar (%75 indirim) (240,60 TL)

Normal Fiyat - 29,99 dolar (963,36 TL), İndirimli Fiyat - 7,49 dolar (%75 indirim) (240,60 TL) Forza Horizon 5: Normal Fiyat - 32,78 dolar (1.052,98 TL), İndirimli Fiyat - 16,39 dolar (%50 indirim) (526,49 TL)

Normal Fiyat - 32,78 dolar (1.052,98 TL), İndirimli Fiyat - 16,39 dolar (%50 indirim) (526,49 TL) Forza Horizon 4: Normal Fiyat - 19,99 dolar (642,05 TL), İndirimli Fiyat - 6,59 dolar (%67 indirim) (211,66 TL)

Normal Fiyat - 19,99 dolar (642,05 TL), İndirimli Fiyat - 6,59 dolar (%67 indirim) (211,66 TL) Resident Evil Village: Normal Fiyat - 29,99 dolar (963,36 TL), İndirimli Fiyat - 11,99 dolar (%60 indirim) (385,10 TL)

Normal Fiyat - 29,99 dolar (963,36 TL), İndirimli Fiyat - 11,99 dolar (%60 indirim) (385,10 TL) Dying Light Definitive Edition: Normal Fiyat - 32,49 dolar (1.043,53 TL), İndirimli Fiyat - 6,49 dolar (%80 indirim) (208,45 TL)

Normal Fiyat - 32,49 dolar (1.043,53 TL), İndirimli Fiyat - 6,49 dolar (%80 indirim) (208,45 TL) Batman: Arkham Collection: Normal Fiyat - 59,99 dolar (1.926,78 TL), İndirimli Fiyat - 8,99 dolar (%85 indirim) (288,74 TL)

Normal Fiyat - 59,99 dolar (1.926,78 TL), İndirimli Fiyat - 8,99 dolar (%85 indirim) (288,74 TL) Hellblade: Senua's Sacrifice: Normal Fiyat - 29,99 dolar (963,36 TL), İndirimli Fiyat - 2,99 dolar (%90 indirim) (96,03 TL)

Normal Fiyat - 29,99 dolar (963,36 TL), İndirimli Fiyat - 2,99 dolar (%90 indirim) (96,03 TL) Halo: The Master Chief Collection: Normal Fiyat - 39,99 dolar (1.284,41 TL), İndirimli Fiyat - 9,99 dolar (%75 indirim) (320,86 TL)

Normal Fiyat - 39,99 dolar (1.284,41 TL), İndirimli Fiyat - 9,99 dolar (%75 indirim) (320,86 TL) Sniper Elite 4: Normal Fiyat - 59,99 dolar (1.926,78 TL), İndirimli Fiyat - 5,99 dolar (%90 indirim) (192,39 TL)

Normal Fiyat - 59,99 dolar (1.926,78 TL), İndirimli Fiyat - 5,99 dolar (%90 indirim) (192,39 TL) The Elder Scrolls Online: Normal Fiyat - 11,99 dolar (385,10 TL), İndirimli Fiyat - 3,59 dolar (%70 indirim) (115,30 TL)

Normal Fiyat - 11,99 dolar (385,10 TL), İndirimli Fiyat - 3,59 dolar (%70 indirim) (115,30 TL) DOOM Eternal: Normal Fiyat - 11,99 dolar (385,10 TL), İndirimli Fiyat - 4,79 dolar (%60 indirim) (153,85 TL)

Normal Fiyat - 11,99 dolar (385,10 TL), İndirimli Fiyat - 4,79 dolar (%60 indirim) (153,85 TL) Need For Speed Unbound: Normal Fiyat - 69,99 dolar (2.248 TL), İndirimli Fiyat - 6,99 dolar (%90 indirim) (224,51 TL)

Normal Fiyat - 69,99 dolar (2.248 TL), İndirimli Fiyat - 6,99 dolar (%90 indirim) (224,51 TL) Titanfall 2: Normal Fiyat - 29,99 dolar (963,36 TL), İndirimli Fiyat - 2,99 dolar (%90 indirim) (96,03 TL)

Normal Fiyat - 29,99 dolar (963,36 TL), İndirimli Fiyat - 2,99 dolar (%90 indirim) (96,03 TL) Star Wars Jedi: Fallen Order: Normal Fiyat - 39,99 dolar (1.284,42 TL), İndirimli Fiyat - 3,99 dolar (%90 indirim) (128,15 TL)

Normal Fiyat - 39,99 dolar (1.284,42 TL), İndirimli Fiyat - 3,99 dolar (%90 indirim) (128,15 TL) Dead by Daylight: Normal Fiyat - 10,49 dolar (336,92 TL), İndirimli Fiyat - 4,19 dolar (%60 indirim) (134,58 TL)

STEAM İLKBAHAR İNDİRİMLERİ NASIL KATILABİLİRİZ?

Steam İlkbahar İndirimlerine katılmak için bir şey yapmanıza gerek yok. Satın almak istediğiniz oyun eğer indirimdeyse zaten bu fiyat sepete yansıyacaktır. Bununla birlikte indirimdeki bütün oyunları Steam'in internet sitesindeki "Özel Teklifler" bölümünde bulabilirsiniz.