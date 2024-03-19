Steam, 'kurunun yanında yaşı da yakacak' aile paylaşımı özelliğini duyurdu

19 Mart 2024 14:21 - Güncelleme : 19 Mart 2024 14:21

Dijital oyun dağıtım platformu Steam, tek bir hesaptan aynı anda iki kişinin oyun oynayabileceği ve ailenizin hangi oyunlara erişebileceğini, ne zaman oynayabileceğini kontrol etmenizi sağlayacak "Steam Aileleri" özelliğini duyurdu.

Bir Steam ailesine katıldığınızda, aile üyelerinizin paylaşılabilir tüm oyunlarına otomatik olarak erişim kazanırsınız ve onlar da sizin kütüphanenizdeki paylaşılabilir oyunlarınıza erişebilirler. Steam'e bir sonraki girişinizde bu yeni "aile kütüphanesi" sol sütunda oyun listenizin bir alt bölümü olarak görünecektir.

Mevcut oyunlarınıza sahip olmaya devam edersiniz ve yeni bir oyun satın aldığınızda bu oyun koleksiyonunuzda görünür. Ayrıca aile kütüphanenizdeki bir oyunu oynarken kendi kayıtlı oyunlarınızı oluşturabilecek, kendi Steam başarımlarınızı kazanabilecek, atölye dosyalarına ve daha fazlasına erişebilirsiniz.

Aile paylaşımı, çevrimiçi olarak başka bir oyun oynuyor olsalar bile diğer aile üyelerinin kitaplıklarındaki oyunları oynamanıza olanak tanır. Aile kütüphanenizde bir oyunun birden fazla kopyası varsa o oyunu ailenin birden fazla üyesi aynı anda oynayabilir.

BİRİSİ OYUNDAN YASAKLANIRSA SİZ DE YASAKLANMIŞ SAYILACAKSINIZ

Steam'in internet sitesinden alınan bilgiye göre bir aile üyeniz bir oyunun kopyasını oynarken hile yaptığı için yasaklama alırsa, siz de o oyundan yasaklanıyorsunuz.

Ayrıca bir aileye katıldığınızda tüm oyunlarınız otomatik olarak ailenizin diğer üyeleriyle paylaşılıyor. Yetişkin üyeler, ailedeki her çocuğun erişebileceği oyunları sınırlamak için ebeveyn kontrollerini kullanabilir.

STEAM AİLELERİ ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

Yeni Steam Aileleri özelliğini test etmek için Steam Ailesi betasına katılmanız gerekecek. Davet edeceğiniz tüm aile üyelerinin de beta sürümüne katılması gerekecek.