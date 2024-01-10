Steam, yapay zekalı oyunlara yeşil ışık yaktı: Ama bir şartla

10 Ocak 2024 13:53 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 13:53

Popüler dijital oyun mağazası Steam'in geliştiricisi olan Valve, platform üzerindeki yapay zeka içeriğiyle ilgili bazı yeni kurallarını açıkladı.

Bugün paylaşılan Steamworks Geliştirme blog yazısında şirket, Steam'de mümkün olduğunca çok oyunun yayımlanmasını hedeflediğini tekrar vurgulayarak, yapay zeka içeren yapımların işlenişi üzerinde bir dizi değişiklik yapacağını duyurdu.

En dikkat çekici değişikliklerden biri, geliştiricilerin Steam'e bir oyunu yayımlamadan önce göndermeleri gereken anket formunda yapıldı. Anket artık yapay zeka içeriği hakkında yeni sorular ve açıklamalar içerecek. Genel olarak AI kullanımını "önceden oluşturulmuş" ve "gerçek zamanlı" olmak üzere iki kategoriye ayıracak.

STEAM, YAPAY ZEKAYA MÜSAMAHA GÖSTERECEK

Valve, "önceden oluşturulmuş" kategorisine, içeriğin geliştirme sürecinde AI yardımıyla üretilmiş her türlü materyali (çizim, kod, ses vb.) sokacağı bilgisini payalştı. Geliştiriciler artık bu tür önceden üretilmiş materyallerin "yasak veya ihlal içermediğine dair Valve'a söz vermeleri" gerekecek.

"Gerçek zamanlı üretilen" kategorisi ise, oyun çalışırken yapay zeka araçlarının yardımıyla oluşturulan her türlü içeriği kapsıyor. Önceden oluşturulmuş yapay zeka içeriğiyle aynı kurallara tabi olacak. Ayrıca geliştiriciler, kullanılan yapay zekanın yasa dışı içerik üretmediğinden emin olmak için ne tür önlemler aldığını Valve'a bildirmek zorunda olacak.

Bu yeni yönergelerle birlikte, Steam mağaza sayfasında hangi oyunların yapay zeka içeriği içerdiğini gösteren bir bilgilendirme sistemi de hayata geçirilecek. Ayrıca, oyuncuların gerçek zamanlı üretilen içeriğin içinde "yasaklı bir materyal" olduğunu bildirmelerini sağlayacak yeni bir bildirim sistemi de oluşturulacak.

Bazı eleştirmenler, bu yeni kuralların düşük kaliteli, düşük maliyetli oyunlara kapıları açabileceğine dair endişelerini dile getiriyor. Geliştiricilerin açıklama yapma konusundaki bağımlılığının, gelecekte bu sistemi atlatmaya çalışacak olanları teşvik edebileceği belirtiliyor.