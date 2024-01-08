Steam yeni yıla rekorla girdi: Çevrim içi kullanıcı sayısı zirve yaptı

08 Ocak 2024 13:36 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 13:36

Dünyanın dört bir yanında geniş kullanıcıya sahip olan Steam, yeni yıla oldukça hareketli başladı.

2023’te dönem dönem çevrim içi oyuncu sayısında rekor kıran platform, henüz Ocak ayının ilk haftalarında bir kez daha kullanıcı sayısında aktif oyuncu rekoru kırdı.

STEAM’DEN YENİ YILA REKOR BAŞLANGIÇ

Wccftech’in haberine göre Steam’in kullanıcı rekoru 07.01.2024 tarihinde kırıldı. 33.675.299 oyuncu aktif olarak platformda vakit geçirirken, bunlardan 10 milyon 653 bin 243 kullanıcı aynı oyun içerisindeydi.

Öte yandan DSOgaming'e göre rekorun kırıldığı dönemde en popüler oyun 1,2 milyondan fazla kişi tarafından oynanan Counter Strike 2 olurken, ikinci sırada 730 bin oyuncuyla Dota 2 yer aldı. PUBG 556 bin kişiyle ilk üçe girdi. İlginç bir şekilde dördüncü sırada ise 287.000 kişinin oynadığı Baldur's Gate 3 yer aldı.