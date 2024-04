Steam'de 2 bin TL: Epic Games popüler iki oyunu ücretsiz yaptı

04 Nisan 2024 14:28 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 14:34

Her hafta bir veya birkaç tane oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunan Epic Games bu hafta da önemli bir karara imza attı. Steam'deki toplam değeri yaklaşık 2000 TL'yi bulan iki tane oyunu ücret talep etmeden sunacağını duyurdu.

Her iki oyun da 1 hafta süreyle Epic Games'in internet sitesi üzerinden indirilebilecek. Oyunları bu süre zarfında Epic hesabınıza bir defa eklemeniz yeterli olacak. Kampanya süresi dolduğunda hesabınızdan kaldırılmayacak veya oyun çalışmaz hale gelmeyecek.

ÜCRETSİZ İLK OYUN: THE OUTER WORLDS: SPACER'S EDİTİON

Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen ve Private Division tarafından yayınlanan The Outer Worlds: Spacer's Edition; PlayStation, Xbox ve Windows platformlarında kullanılabiliyor. Oyunun konusu Epic Games sayfasında şöyle özetleniyor:

"Epic Games Store'da The Outer Worlds ile ilişkili DLC'leri Murder on Eridanos ve Peril on Gorgon'a zaten sahip olan oyuncular, indirimli bir fiyat karşılığında The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition'a yükseltebilirler."

THİEF DE BEDAVA

Eidos-Montréal tarafından geliştirilen, Square Enix tarafından ise yayımcılığı yapılan Thief, serinin dördüncü oyunda kullanıcılar kendilerini gizliliğin hayati önem taşıdığı kaotik bir Londra'da usta bir hırsızın rolünde bulacaklar.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLARI NASIL İNDİRİLİR?

Epic Games Store hesabınız yoksa, resmi web sitesinden ücretsiz olarak kaydolabilir ve ücretsiz oyunları hemen indirebilirsiniz. Ancak, Epic Games'in ücretsiz oyun kampanyasının süresi sınırlı olduğundan, bu fırsatı kaçırmamak için acele etmenizde fayda var.

Son kampanyada her iki oyun 4 Nisan ile 11 Nisan tarihleri arasında bedava olacak.