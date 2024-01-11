T10F sedan'a bir de böyle bakın... CES etkinliğindeki Togg standı için sanal tur açıldı

11 Ocak 2024 12:05 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 12:06

Yerli otomobil Togg'un T10F isimli sedan versiyonu CES 2024 kapsamında tanıtıldı. Vatandaşlar sedan modeline ilişkin her detayı merak ederken, yakından görmek isteyenler için sanal tur açıldı.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10X, çıkış yaptığı tarihten bu yana büyük ilgi gördü. SUV kategorisinde yer alan tamamen elektrikli T10X'e kardeş de geldi. Bir süredir beklenen Togg sedan, T10F Fastback adıyla tanıtıldı.

TOGG'UN CES STANDI İÇİN SANAL TUR AÇILDI

Togg'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, CES'teki standın sana tur ile ziyaret edilebileceği duyuruldu. 360° görüş açısıyla göz atabileceğiniz standda, sedan modeline de bakma şansına sahip olacaksınız. Peki sanal tura nasıl girilir?

Togg'un CES'te yer alan standını sanal turla ziyaret etmek oldukça kolay. Yapmanız gerekenler Android veya iOS uygulamasına Trumore uygulamasını yüklemek. Togg'a ait olan bu uygulama ile hem otomobillere ilişkin bilgiler alabilir hem de Togg standını sanal olarak ziyaret edebilirsiniz.

TOGG T10F, CES 2024'TE BEĞENİ TOPLADI

Togg'un, CES 2024 etkinliğinde tanıttığı T10F modeli oldukça beğeni topladı. Trthaber.com.tr'nin aktardığına göre Togg standını ziyaret eden teknoloji ve elektrikli araçlar alanındaki içerik üreticileri, değerlendirmede bulundu.

The Car Crash kanalı içerik üreticisi Alman influencer Jessica Thön, Togg'un yeni modelinin çok ilgi çekici olduğunu söyledi.

Thön, "Türkiye'den yeni bir markanın gelmesi çok ilgi çekici. Berlin'de doğdum ve çok sayıda Türk arkadaşım var. Türk halkının bu markayla ne kadar gurur duyduğunu görmek hoşuma gidiyor. Aracı gerçekten beğendim, elektrikli ve iyi bir menzile sahip. İyi bir batarya boyutu var ve iyi görünüyor" dedi.

Öte yandan Youtube kanalında elektrikli araçlara ilişkin içerikler üreten ABD'li Kimberly Javaheri de dünyanın her yerinden teknolojileri ve araçları takip ettiğini dile getirdi.

Togg'un T10F modelinden çok etkilendiğini vurgulayan Javaheri, menzil rakamlarının çok iyi olduğunu, çoğu kişinin buna çok ilgi duyacağını belirtti.

Javaheri, "Tasarımı muhteşem, çok güzel ve genel olarak çok etkilendim. Farlarını gerçekten sevdim. Gündüz farlarının aracın aerodinamiğini sarma şekli gerçekten muhteşem" diye konuştu.