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    • 11 Ocak 2024 12:05 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 12:06

    T10F sedan'a bir de böyle bakın... CES etkinliğindeki Togg standı için sanal tur açıldı

    Togg'un sedan modeli kısa süre önce T10F Fastback adıyla resmiyet kazandı. CES 2024 etkinliğinde kapsamında tanıtılan otomobil büyük yankı uyandırırken, ABD'deki Togg standını online ve 360° görüşle ziyaret etmek isteyenler için sanal tur açıldı.

    Editör: Okan Güleş / Kaynak: TGRT Haber
    Togg

    Yerli otomobil Togg'un T10F isimli sedan versiyonu CES 2024 kapsamında tanıtıldı. Vatandaşlar sedan modeline ilişkin her detayı merak ederken, yakından görmek isteyenler için sanal tur açıldı. 

    Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10X, çıkış yaptığı tarihten bu yana büyük ilgi gördü. SUV kategorisinde yer alan tamamen elektrikli T10X'e kardeş de geldi. Bir süredir beklenen Togg sedan, T10F Fastback adıyla tanıtıldı. 

    TOGG'UN CES STANDI İÇİN SANAL TUR  AÇILDI

    Togg'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, CES'teki standın sana tur ile ziyaret edilebileceği duyuruldu.  360° görüş açısıyla göz atabileceğiniz standda, sedan modeline de bakma şansına sahip olacaksınız. Peki sanal tura nasıl girilir?

    Togg'un CES'te yer alan standını sanal turla ziyaret etmek oldukça kolay. Yapmanız gerekenler Android veya iOS uygulamasına Trumore uygulamasını yüklemek. Togg'a ait olan bu uygulama ile hem otomobillere ilişkin bilgiler alabilir hem de Togg standını sanal olarak ziyaret edebilirsiniz. 

    TOGG T10F, CES 2024'TE BEĞENİ TOPLADI

    Togg'un, CES 2024 etkinliğinde tanıttığı T10F modeli oldukça beğeni topladı. Trthaber.com.tr'nin aktardığına göre  Togg standını ziyaret eden teknoloji ve elektrikli araçlar alanındaki içerik üreticileri, değerlendirmede bulundu. 

    The Car Crash kanalı içerik üreticisi Alman influencer Jessica Thön, Togg'un yeni modelinin çok ilgi çekici olduğunu söyledi.

    Thön, "Türkiye'den yeni bir markanın gelmesi çok ilgi çekici. Berlin'de doğdum ve çok sayıda Türk arkadaşım var. Türk halkının bu markayla ne kadar gurur duyduğunu görmek hoşuma gidiyor. Aracı gerçekten beğendim, elektrikli ve iyi bir menzile sahip. İyi bir batarya boyutu var ve iyi görünüyor" dedi.

    Öte yandan Youtube kanalında elektrikli araçlara ilişkin içerikler üreten ABD'li Kimberly Javaheri de dünyanın her yerinden teknolojileri ve araçları takip ettiğini dile getirdi.

    Togg'un T10F modelinden çok etkilendiğini vurgulayan Javaheri, menzil rakamlarının çok iyi olduğunu, çoğu kişinin buna çok ilgi duyacağını belirtti.

    Javaheri, "Tasarımı muhteşem, çok güzel ve genel olarak çok etkilendim. Farlarını gerçekten sevdim. Gündüz farlarının aracın aerodinamiğini sarma şekli gerçekten muhteşem" diye konuştu.

    Foto Galeri
    Togg sedan tanıtıldı: İşte T10F tasarımı ve özellikleri
    <h3>T10X'E SEDAN KARDEŞ: İŞTE TOGG T10F</h3> <p>Togg, sedan modelini ilk olarak 2022 yılında g&ouml;stermişti. Uzun zamandır merakla beklenen yeni doğuştan elektrikli otomobilin tasarımı ve detaylı &ouml;zellikleri bug&uuml;n a&ccedil;ıklandı. T10F, Togg'un C segmentindeki ilk akıllı cihazı T10X&rsquo;in ardından yine aynı sınıfta ve sedan kullanıcılarının da beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlandı. &nbsp;</p>
    <h3>İKİ DONANIM &Ouml;ZELLİĞİ</h3> <p>T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve &ccedil;ift motorlu olmak &uuml;zere &uuml;&ccedil; farklı teknik ve iki farklı donanım &ouml;zelliğiyle pazara &ccedil;ıkacak.</p>
    <h3>TAM 600 KİLOMETRE MENZİL KAPASİTESİ</h3> <p>"Kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam &ccedil;&ouml;z&uuml;mleriyle s&uuml;rekli internetin i&ccedil;inde olan ve uzaktan g&uuml;ncellemelerle s&uuml;rekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz." olduğu vurgulanan T10F RWD (arkadan itiş) modeli, 160 kW / 218 Beygir g&uuml;&ccedil; ve 350 Nm tork &uuml;retebiliyor. Model iki farklı batarya se&ccedil;eneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.</p>
    <h3>4,6 SANİYEDE 100 KİLOMETRE/SANİYE HIZ</h3> <p>Togg T10F'in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork &uuml;reten &ccedil;ift motorlu AWD (d&ouml;rt &ccedil;eker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh&rsquo;e &ccedil;ıkacak.</p>
    <h3>G&Uuml;&Ccedil; KAYNAĞI OLARAK KULLANILABİLİYOR</h3> <p>T10F, harici bir g&uuml;&ccedil; kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji sayesinde Togg kullanıcıları akıllı cihazlarını tam anlamıyla "&uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; bir yaşam alanı" olarak kullanabilecek.</p>
    <h3>YEDİ HAVA YASTIĞI, G&Uuml;NCEL YAZILIM</h3> <p>T10F, uzaktan g&uuml;ncellemeler (OTA: over-the-air) ile s&uuml;rekli kendini yenileyebilen s&uuml;r&uuml;c&uuml; destek sistemleri sayesinde s&uuml;r&uuml;ş g&uuml;venliği ve konforunu en &uuml;st seviyeye y&uuml;kseltecek. Ayrıca Euro NCAP programının t&uuml;m testlerinden en y&uuml;ksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlanan T10F, yedi adet hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısı ile her t&uuml;rl&uuml; yol koşulunda g&uuml;venli bir s&uuml;r&uuml;ş sağlayacak.</p>
    <h3>EL KULLANMADAN S&Uuml;R&Uuml;LEBİLECEK</h3> <p>Trafik işareti algılama sistemiyle birlikte &ccedil;alışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi &amp; şeritten ayrılma ikazı gibi &ouml;zellikler sunacak T10F, &ldquo;yoğun trafik pilotu&rdquo; asistan &ouml;zelliğine de sahip olacak. Kullanıcılar bu &ouml;zellikle 15km/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10F&rsquo;in kontrol&uuml;nde ilerleyebilecek. Bu &ouml;zellik V2 donanım seviyesine sahip olan akıllı cihazlarda aktif olacak.</p>
    <p>T10F, yine V2 donanım seviyesinde standart olarak bir &ccedil;evre g&ouml;r&uuml;ş kamerası, k&ouml;r nokta asistanı, s&uuml;r&uuml;c&uuml; dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrol&uuml; ve otomatik park asistanı &ouml;zelliklerini de kullanıcılarla buluşturacak.</p>
    <h3>TOGG T10F &Ccedil;IKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?</h3> <p>Togg'un a&ccedil;ıkladığı bilgiye g&ouml;re, T10F 2025 yılı i&ccedil;erisinde &ouml;nce T&uuml;rkiye&rsquo;de sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşacak.</p>
    <h3>TOGG T10F FİYATI NE KADAR?</h3> <p>T&uuml;rkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), T10F modelinin fiyatı hakkında hen&uuml;z resmi bir a&ccedil;ıklama yapmadı.</p>

    Haberler>Teknoloji>T10F sedan'a bir de böyle bakın... CES etkinliğindeki Togg standı için sanal tur açıldı
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