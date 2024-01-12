T10F'i tanıtan Togg'dan bir sürpriz daha: Yapay zeka destekli kamera tanıtıldı

12 Ocak 2024 15:17 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 15:20

Yerli otomobil Togg, CES 2024 etkinliğinde merakla beklenen T10F sedan modelini tanıttı. Dikkat çeken tasarım ve özelliklerle resmiyet kazanan sedan otomobil, etkinlikte de büyük ilgi gördü.

CES'in son gününde ise Togg'dan bir ürün daha geldi. Devrim niteliğinde olan, yapay zeka destekli araç içi kamera da CES'te tanıtıldı.

TOGG AI KAMERA, CES'TE TANITILDI

Togg’un devrim niteliğindeki AI Kamera yeniliği, kullanıcıların yaşam yolculuklarının her anını kaydetmelerine, düzenlemelerine, paylaşmalarına, saklamalarına ve böylece ölümsüz anılar biriktirmelerine olanak tanıyor.

Bu uygulama ile en yeni görüntü işleme teknolojilerine, görüntü yönetimi sistemlerine, yapay zeka tabanlı filtrelere ve fotoğraf düzenleme araçlarına doğrudan erişen kullanıcıların içlerindeki sanatçı da ortaya çıkıyor.

Dikiz aynasının hemen üzerinde yer alan AI Kamera’nın geniş lensinin konumu, tüm yolcuların her kareye dahil olmasını mümkün kılıyor. Bu inovasyon sayesinde sahne tanıma, otomatik ışık düzeltme, yüz ve gülümseme algılama, nesne izleme ve otomatik odaklama dahil olmak üzere 19 farklı yapay zeka algoritması kullanılarak en basit görüntüler bile etkileyici görsellere dönüşebiliyor.

Öte yandan tek bir tıkla çok sayıda yapay zeka filtresi uygulanarak uzay, kedi temalı ‘patiler’ veya gelecek fantezisi gibi yeni dünyalara erişilebiliyor, epik maceralardan sahneler tekrar tekrar yaşanabiliyor.

TRUSTORE ÜZERİNDEN ERİŞİLEBİLECEK

Son olarak AI Kamera uygulamasına yakında TruStore üzerinden erişebilecek kullanıcılar, görüntüleri çektikten sonra görselleri sosyal medyada arkadaşlarıyla paylaşmadan önce düzenleyebilecek, hatta yolculuk sırasında görsel galerilerini ‘sergi moduna’ alarak herkesi eğlenceye dahil edebilecek.