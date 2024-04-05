Tam Güneş tutulması için geri sayım başladı! Güneş tutulması nedir, ne zaman olacak? Türkiye'den görülecek mi?

05 Nisan 2024 12:45 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 12:48

Güneş çekirdeğinden 7 kat daha sıcak! Dünyada bir ilk: 100 milyon dereceye ulaştı

Güneş çekirdeğinden 7 kat daha sıcak! Dünyada bir ilk: 100 milyon dereceye ulaştı

Bu yıl meydana gelecek iki Güneş tutulmasından ilki için geri sayım başladı. Milyonlarca insanı gökyüzüne kilitleyecek olan tam Güneş tutulması, Kuzey Amerika'nın bazı kısımlarını karanlığa gömecek olup, onlarca yıl boyunca tekrarı yaşanmayacak.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) göre tam Güneş tutulması Ay, Güneş ve Dünya arasından geçerek kısa bir süreliğine Güneş'in yüzünün görünmesine engel olduğunda meydana gelir. Bu etkileyici göksel olaya ne yazık ki dünyadaki herkes şahitlik edemeyecek.

Peki tam Güneş tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? Güneş tutulması Türkiye'den görülebilecek mi? İşte detaylar...

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR, NASIL OLUR?

Güneş tutulması, Dünya'nın Ay'ın yörüngesi boyunca hareket ettiği zamanlarda, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına geçmesi sonucunda oluşan olaydır. Güneş, Ay ve Dünya'nın hizalama yapmasıyla meydana gelir ve genellikle tam ve kısmi olarak iki şekilde gerçekleşebilir:

Tam Güneş tutulması, Ay'ın Güneş'i tamamen kapattığı zaman meydana gelir ve bu, Dünya'nın belirli bir yerinden izlendiğinde Güneş'in tamamen kararmış görünmesine olur. Kısmi Güneş tutulması ise, Ay'ın Güneş'in sadece bir kısmını kapladığı durumlarda gerçekleşir ve bu durumda Güneş'in bir kısmı hâlâ görülebilir.

Soldan sağa: Kısmi tutulma, halkalı tutulma ve tam tutulma

BELİRLİ ZAMANLARDA GERÇEKLEŞİYOR

Ay'ın Dünya'nın yörüngesi boyunca hareket etmesiyle Güneş ve Dünya arasına geçme olasılığı sınırlı ve bu sebeple de Güneş tutulmaları oldukça nadir göksel olaylardır. Bu yüzden, Güneş tutulmaları belirli zaman aralıklarında ve belirli coğrafi bölgelerde meydana geliyor.

NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden eski astrofizikçi Fred Espenak, "Güneş diski tamamen ay tarafından kaplandığında, gün ışığı birkaç saniye içinde aniden parlak Güneş ışığından çok ürkütücü bir alacakaranlığa dönüşür." dedi.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? TÜRKİYE'DEN İZLENİR Mİ?

Tam Güneş tutulması, 8 Nisan 2024 tarihinde Türkiye saatiyle 21.20'de meydana gelecek. Meksika'dan ABD'ye ve ardından Kanada'ya uzanan rota boyunca Kuzey Amerika'daki milyonlarca insan bu ana şahitlik edebilecek. Türkiye'den ne yazık ki gözlemlenemeyecek.

İKİNCİ TUTULMA EKİM AYINDA

Bu yılın ikinci tutulması ise Şili ve Arjantin'in güneyinden görülebilecek olup, halkalı Güneş tutulması şeklinde 2 Ekim'de gerçekleşecek ve bu da Türkiye'den izlenemeyecek.