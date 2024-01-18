Tarihin bilinen en eskisi! Süper kütleli kara delik ilk kez görüntülendi

18 Ocak 2024 08:53 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 08:53

Bilim insanları tarihi bir keşfe daha imza attı. Kozmik Şafak olarak adlandırılan dönemde ortaya çıktığı düşünülen süper kütleli kara delik ilk kez görüntülendi. Bu, şimdiye kadar tespit edilmiş en eski kara delik olarak kayıtlara geçti.

Araytırma Cambridge Üniversitesi'nden Astrofizikçi Roberto Maiolino liderliğindeki bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Tespit edilen ışık kütlesinin, kara deliğe ev sahipliği yapan galaksisinin, olay ufkuna doğru dönerken yaydığı alev olduğu açıklandı.

GÜNEŞ'TEN 1,6 MİLYON KAT DAHA BÜYÜK

"Big Bang" olarak bilinen ve 13,8 milyar yıl önce gerçekleştiği düşünülen Büyük Patlama'dan 400 milyon yıl sonra ortaya çıktığı düşünülen kara delik, Güneş'in kütlesinin yaklaşık 1,6 milyon katı. Bu, erken evrendeki süper kütleli kara delik oluşumunun doğrudan çöküş modelini doğrulayan bir keşif gibi görünüyor.

Maiolino keşfe dair şu bilgileri verdi: "Evrende bu kadar büyük bir kara deliği görmek için henüz çok erken, bu yüzden onların oluşabileceği diğer yolları düşünmeliyiz. Çok eski galaksiler gaz açısından son derece zengindi, bu yüzden kara delikler için bir açık büfe gibiydiler."

Adı GN-z11'nin birkaç yıl önce Hubble gözlemleriyle evrendeki en eski galaksi olduğu tespit edilmişti. Işığı Dünya'ya ulaşmak için 13,4 milyar yıl yol kat etti. Bu rekor, James Webb Uzay Teleskobu'ndan (JWST) yapılan gözlemlerle kırıldı ancak GN-z11 keşfi henüz tamamlamadı.