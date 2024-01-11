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11 Ocak 2024 16:25 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 16:26

Tarihte bir ilk: Uzaydan SMS gönderildi, akıllı telefonlara yeni operatör geliyor!

Elon Musk'ın uzay ve havacılık şirketi SpaceX, bir süredir üzerine çalıştığı mobil Starlink'te kritik virajı döndü. Uydu yoluyla ilk SMS başarıyla gönderildi.

Editör: Okan Güleş / Kaynak: Wccftech
Tarihte bir ilk: Uzaydan SMS gönderildi, akıllı telefonlara yeni operatör geliyor!
Spacex, Starlink, Mobil

Elon Musk'a ait uzay ve havacılık şirketi SpaceX, alçak yörüngeye gönderdiği Starlink uydularıyla Dünya'ya uzaydan internet sağlıyor.

Şu anda onlarca ülkede aktif olarak kullanılan Starlink'in, bu yıl içerisinde Türkiye'de de aktif edilmesi bekleniyor. Ancak SpaceX, Starlink'i sadece sabit internetle sınırlı bırakmıyor, bunu aynı zamanda hücresel ağa getirmeyi de planlıyor.

STARLİNK'İN MOBİL VERSİYONU İÇİN SMS TESTİ BAŞARIYLA GEÇİLDİ

Starlink tarafından yapılan açıklamada uyduların fırlatılmasından altı gün sonra mühendislerin dünyadaki cep telefonlarından uydulara kısa mesaj gönderip aldıklarını duyurdu. Bu özellikle ilgili testler ise halen devam ediyor.

Tarihte bir ilk: Uzaydan SMS gönderildi, akıllı telefonlara yeni operatör geliyor!

Öte yandan Direct to Cell özelliğinin kademeli olarak kullanıma açılacağı da belirtildi. Öyle ki şirketin web sitesinde 2024 yılında mesajlaşmanın, 2025’te ise sesli görüşmenin ve Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) kullanılabilir olacağı bilgisi yer alıyor. Kısaca bu özelliğin kullanıma sunulmasının ardından en ihtiyaç duyulan anlarda telefonun çekmemesi gibi sorunlar ortadan kaldıracak.

SpaceX'in bu projesiyle birlikte akıllı telefonlar artık internet, arama ve SMS gibi hizmetlere uzay yoluyla erişebilecek. Şu anda söz konusu hizmet test aşamasında, ancak 2025 gibi hayatamıza girebileceğini söylemek mümkün.

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spacexstarlinkmobil
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