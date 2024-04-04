Tayvan depremi iPhone fabrikasına kontak kapattırdı! Son durumu açıklandı

04 Nisan 2024 11:41 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 12:01

Çarşamba sabahı Tayvan'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre en az 25 insan yaşamını yitirirken, teknoloji dünyasında büyük bir öneme sahip olan ve iPhone'un da parçalarının üretildiği TSMC'yi sekteye uğrattı.

Dünyanın en büyük çip üreticisi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), depremin etkisiyle bazı çip üretim hatlarını durdurmak zorunda kalmıştı ve personellerini de belirli tesislerden tahliye etmişti.

"KRİTİK ARAÇLARIMIZDA HASAR YOK"

Şirket fabrikalarında yaptığı incelemeler sonucunda, önemli ekipmanlarının zarar görmediğini ve üretime yeniden başladığını açıkladı. Hızlı bir şekilde toparlanmayı umduğunu açıklayan TSMC yetkilileri, "Tüm ekstrem ultraviyole litografi araçlarımız dahil olmak üzere kritik araçlarımızda herhangi bir hasar yoktur." dedi.

Muhabir Wen-Yee Lee, TSMC'nin plaka fabrikalarındaki iyileşme oranının yüzde 70, yeni inşa edilen fabrikalardaysa yüzde 80 olduğunu açıkladı. Her iki ifadeye göre de bir takım ekipmanlarda hasar var ancak en karmaşık makinelerde sorun olmadığı anlaşılıyor.

DEPREMDEN ETKİLENEN TEK İSİM DEĞİLDİ

TSMC, teknoloji sektöründeki en büyük oyunculardan biri ancak makineleri durduran veya tesisleri tahliye eden tek isim değildi. Bloomberg, United Microelectronics Corp. şirketinin de benzer bir duruma düştüğünü belirtti. Gelişmiş bir çipin, kusursuz bir çalışma gerektiren bir fabrikadan geçmesi aylar sürebiliyor. TSMC'den bunu doğrudan duymamış olsak da, bazı üretim hatlarının deprem nedeniyle hasar gördüğü tahmin ediliyor.

TSMC; Apple, Nvidia, AMD ve hatta bazı Intel çiplerinin tasarımını üreten bir çip üreticisi olarak son derece önemli. Bununla birlikte fabrikaların çoğu, depremin merkez üssünün vurduğu adanın doğu kıyısında değil.