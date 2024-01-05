TEKNOFEST için büyük ödül! Güçlü roketler zorlu görevler için geliyor

05 Ocak 2024 14:44 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 14:46

Türkiye’nin havacılık ve savunma endüstrisi için geleceğin lider gençlerini hazırlayan TEKNOFEST Roket Yarışmasına başvurular başladı. ROKETSAN yürütücülüğünde düzenlenen ve dünyanın sayılı roket yarışmaları arasında yer alan TEKNOFEST Roket Yarışması bilim, teknoloji, fen, matematik ve mühendislik alanlarında iddialı gençlere benzersiz bir deneyim fırsatı sunuyor.

Farklı alanlardaki bilgi birikimlerini kullanan gençler, disiplinler arası düşünerek ve karmaşık işlemleri, süreçleri planlayarak roket tasarımı, üretim ve entegrasyonunu başarıyor. Ayrıca, başarıyla uçuşunu gerçekleştiren diğer takımların tecrübelerinden de faydalanan ekipleri farklı tasarım örneklerini inceleyebilecekleri dostça bir rekabete teşvik ediyor.

Roket yarışması bu yıl 7 kategoride düzenleniyor. Lise Kategorisi 4000 feet irtifada düzenleniyor ve yalnızca lise öğrencileri katılabiliyor. Lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile mezunların katılabildiği Orta İrtifa Kategorisi asgari 8000 feet irtifada düzenleniyor. Zorlu Görev ve asgari 15000 feet irtifada gerçekleştirilen Yüksek İrtifa Kategorisine ise ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile mezunlar başvuruda bulunabiliyor. Kontrol Bölümü Geliştirilmesi, Hibrit Yakıtlı Roket Motoru Geliştirilmesi ve Sıvı Yakıtı Roket Motoru Geliştirilmesi kategorilerine de ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile mezunlar katılabiliyor.

BAŞARI HİKAYELERİ YAZILIYOR

Geçtiğimiz yıllarda binlerce takımın başvuruda bulunduğu, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen “Roket Yarışması” ön eleme aşamasını geçen yarışmacılara para ödülünün yanı sıra malzeme desteği de sağlıyor. Parlak bir geleceğin kapılarını açan TEKNOFEST, kariyer planlaması yaparken de gençlerin her zaman yanında yer alıyor ve destek veriyor. 2019 ve 2020 yıllarında TEKNOFEST Roket Yarışmasına katılan Konya Bilim Teknoloji Takımı üyeleri, alçak irtifalara uçabilen eğitim amaçlı kullanılan, model roket kiti geliştirdiler. TEKNOFEST Girişim Programı mezunlarından da olan “Model Aerospace” girişimi DeltaV, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, TÜBİTAK, bilim merkezleri, belediyeler ve üniversiteler başta olmak üzere 3.6 Milyon TL ciro elde ettiler. Roket yarışması finalisti ve TEKNOFEST Girişim Programı mezunu olan takım güzel başarı hikayelerinden birine örnek oluşturuyor.

4 MİLYON 30 BİN TL ÖDÜL

Finalist takımlara ulaşım ve konaklama desteğinin de sağlandığı yarışmada Lise Kategorisinde toplam 370 bin TL, Orta İrtifa Kategorisinde toplam 390 bin TL, Yüksek İrtifa Kategorisinde 420 bin TL, Zorlu Görev Kategorisinde ise toplam 600 bin TL ödül veriliyor.

Kontrol Bölümü Geliştirilmesi Kategorisinde toplam 450 bin TL, Hibrit Yakıtlı Roket Motoru Geliştirme Kategorisinde toplam 750 bin TL ve Sıvı Yakıtı Roket Motoru Geliştirilmesi Kategorisinde ise toplam 1 milyon 50 bin TL para ödülü verilecek. Final etabı Aksaray Tuz Gölünde gerçekleştirilecek yarışmaya başvurular 20 Şubat’a kadar www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılabilecek. Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini de bu yıl Adana’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST’te alacak.