Teknoloji uzmanlarından Apple Vision Pro yorumu: İşte iyi ve kötü yanları

17 Ocak 2024 17:19 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 17:21

Apple, şirket adına geçtiğimiz yıl sonlarında bir ilki gerçekleştirdi ve sanal gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu duyurdu.

Gelişmiş teknolojilere sahip olan cihazın, 3.500 dolarlık fiyatı da Apple'ın iPhone'da sergilediği fiyat stratejsini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Peki Apple Vision Pro ne kadar iyi? İşte teknoloji uzmanlarından Vision Pro yorumu...

APPLE VİSİON'UN İYİ VE KÖTÜ YANLARI

Yeni Apple Vision Pro için teknoloji editörleri ve muhabirleri, ürünün lansman sırasında inceleme fırsatı buldular. İnceleme yapan bazı editörler Vision Pro için genel olarak memnun kalsa da, ağırlık ve rahatlık konusunda tatmin olmadıklarını dile getirdi.

Örneğin Engadget'tan Cherlynn Low, 15 dakika içinde "cihazın ağırlığını hissetmeye başladığından" ve yalnızca beş dakika sonra "acı çektiğinden" şikayet etti.

Diğer yandan Verge'den Victoria ise, sadece 30 daliklalık denemenin ardından, "kulaklığın ağırlığını hissetmeye başladığını ve hafif bir baş ağrısının başladığını" söyledi.

Teknoloji uzmanlarının yorumu, ilk defa bir Apple ürünü için olumsuz gibi. Öyle ki ABD'li şirket de bu tür şikayetlere alışık değil. Ancak Vision Pro tanıtımında Tim Cook'un çok iddial konuştuğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var.

Cook, geliştirikleri cihazla ilgili önceki AR/VR deneyimlerinden farklı veya daha geniş bir anlama gelecek şekilde tasarladıklarını vurgulamıştı.

Peki Apple Vision Pro'nun iyi yanları neler?

Elbette dezavantajları gibi Vision Pro'nun bazı avantajları da var; inceleme yapan uzmanlara göre cihaz, asıl amacının hakkını fazlasıyla veriyor. Örneğin mediatasyon deneyiminin oldukça keyifli olması, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirebildiğini ortaya koyuyor.

VİSİON PRO İÇİN UYGULAMALAR APP STORE'DA YAYINLANDI

Webrazzi'nin aktardığına göre bu ayın başlarında visionOS uygulamalarını App Store incelemesi için gönderen geliştiriciler, şimdi Apple'dan uygulamalarının onaylandığını ve visionOS App Store'dan indirilebileceğini bildiren e-postalar almaya başladı.

VisionOS uygulamalarında SDK'ler yalnızca Apple Silicon Mac'ler için kullanılabilir durumda. Apple daha önce Vision Pro için mevcut olacak bazı uygulama ve oyunların önizlemesini yapmıştı. Bu uygulama ve oyunlar arasında Keynote, Microsoft Office, Slack, Zoom, Disney+, Max ve Fruit Ninja yer alıyor.

Her ne kadar Vision Pro, kullanıcılar tarafından henüz satın alınamıyor olsa da Apple'ın yakında gazetecilere ve geliştiricilere inceleme birimleri göndermesi muhtemel, bu nedenle şirketin VisionOS uygulamalarını şu anda App Store'da kullanıma sunması da şaşırtıcı değil.