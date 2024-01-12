Telefonu şarj etme devri bitiyor mu? Çığır açan teknoloji geliştirildi

12 Ocak 2024 12:48 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 12:49

Nükleer enerji 20. yüzyılın başlarından beri var, ancak esasında 1900'lerin ortalarında ortaya çıktı. İlk kontrollü nükleer zincirleme reaksiyon, 2 Aralık 1942'de, ünlü Manhattan Projesi kapsamında İtalyan fizikçi Enrico Fermi liderliğinde gerçekleştirildi. Ve nükleer teknolojide oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme olarak kabul ediliyor.

NÜKLEER PİL, AKILLI TELEFONLARDA KULLANILABİLİR

Günümüzde ise bilim insanları bu teknolojiyi hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeye, bir başka deyişle akıllı telefonlarımıza güç sağlamak için kullanmanın yollarını araştırıyorlar.

Android Central sitesinin haberine göre, Çinli bir girişim 50 yıl boyunca şarj veya bakıma ihtiyaç duymadığını iddia ettiği bir pil geliştirdi. Merkezi Pekin'de bulunan Betavolt, atom enerjisini minyatürleştirme konusundaki atılımıyla ses getirdi. 63 nükleer izotopu madeni para kadar küçük bir modüle sıkıştırmayı başardı.

Bu yeniliğin arkasındaki şirket, yeni nesil pilinin halihazırda pilot testlerde olduğunu açıkladı. Planlarının ise akıllı telefonlar ve dronlar gibi cihazlarda ticari kullanım için seri üretime geçmek olduğunu belirtti. Ancak bu pillerin ne zaman satışa sunulacağı konusunda henüz belirlenmiş bir tarih yok.

Betavolt, ilk nükleer pil modelinin 15x15x5 milimetreküp boyutlarında, 3V voltajda 100 mikrowatt güç sağladığını duyurdu. Şirket ileriye dönük olarak 2025 yılına kadar 1 watt güç kapasiteli bir pil üretecek şekilde teknolojisini geliştirmeyi hedefliyor.

Teknoloji gerçekleşirse, şarj edilmeye ihtiyaç duymayan cep telefonları veya süresiz olarak uçan drone gibi şeylerin önünü açacağına inanılıyor. Öte yandan bu pillerin uzun ömrü ve kesintisiz gücünün, genellikle birkaç yılda bir değiştirdiğimiz ve kolayca şarj edebildiğimiz akıllı telefonlar için fazla olabileceği de belirtiliyor.