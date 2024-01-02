Telegram, 2024'ün ilk güncellemesini aldı: İşte gelen yenilikler

02 Ocak 2024 09:46 - Güncelleme : 02 Ocak 2024 09:47

WhatsApp'ın en yakın rakiplerinden Telegram, sahip olduğu onlarca özellikle geniş bir kullanıcı kitlesini kendine çekmeyi başardı.

Özellikle Meta'nın gizlilik ihlalleri sonrası yükselişe geçen uygulama, yeni yılda da güncellemelerle çok daha işlevsel olma yolunda. Öyle ki 2024'ün ilk güncellemesi çıktı. İşte gelen yenilikler:

TELEGRAM YENİ YILIN İLK GÜNCELLEMESİNİ ALDI

Telegram tarafından aktarılan güncelleme notlarına göre yenilikler şöyle:

“Telegram’ın yeni güncellemesi, telefonunuzun pilini daha az kullanan renkli yeni bir tasarıma sahip geliştirilmiş aramalar, mesajları sildiğinizde yeni bir buharlaşma efekti, Telegram tarihindeki en büyük bot güncellemesi ve daha fazlasını ekliyor.” özeti yapılan güncelleme hakkında firma ekstra olarak şunları aktardı: “Telegram aramaları; kullanıcıların konuşmasına, kameralarını açmasına veya ekranlarını paylaşmasına izin verir, uçtan uca şifreleme ile korunur ve her platformda kullanılabilir . Bu güncellemede, aramaları tamamen yeniden tasarladık ve çağrı durumuna göre dinamik olarak değişen yeni animasyonlar ve güzel arka planlar ekledik: çalıyor, aktif veya sonlandırıldı.

Yeni arayüz eskisine göre daha az kaynak gerektiriyor, bu da pil ömründen tasarruf ettiği ve eski cihazlarda daha iyi çalıştığı anlamına geliyor. Ayrıca yüzlerce hatayı ve arayüz hatasını düzelttik ve arama kalitesi için bazı iyileştirmeler ekledik. 2024’te bağlantı ve ses kalitesinde daha fazla iyileştirme yapılacak.”