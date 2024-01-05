Tepkilerin odağındaki Google'dan tarihi 'Chrome' kararı: Yıllar sonra değişiyor!

05 Ocak 2024 09:16 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 09:18

Dünyanın en çok tercih edilen internet tarayıcısı Chrome, geçtiğimiz aylardan bu yana süren dava sonucunda gizlilik endişelerini bir kez daha gündeme taşıdı.

Gizli sekmede bile kullanıcı hareketlerini izlediği tespit edilen Google, yediği milyonlarca dolarlık cezanın ardından düğmeye bastı. 2023 sonlarında resmi açıklama yapan arama devi, kullanıcı verilerini depolayan çerezleri artık engellemeye başlayacağını duyurdu.

GOOGLE CHROME’DA ÇEREZLER ENGELLENECEK

BBC’nin aktardığına göre Google Chrome yeni uygulamanın öncelikli olarak küresel kullanıcıların yüzde 1’ine sunulacağını açıkladı. Bu 30 milyon kullanıcı anlamına geliyor.

Google söz konusu değişikliğin test aşamasında olduğunu ve yıl sonuna kadar tüm kullanıcılara sunmayı planladığını belirtti.

DEĞİŞİKLİK REKLAM VERENLERE YARAMAYACAK

Öte yandan yapılan bu değişiklik en çok da reklam verenlere darbe vuracak. Zira İngiliz The Trade Desk firması şirketlere online reklam paketleri sunuyor.

Bu firmanın başkan yardımcısı Phil Duffield, kullancılara internette dolaşım gizliliği sağlama hedefinin, içerik sağlayıcıların reklam gelirleri elde etmesini engellememesi gerektiğini savundu. Duffield reklam sektörünün daha iyi bir kullanım deneyimi için çalıştığını da söyledi.

PEKİ NE OLACAK?

Çerezler aşağıdaki gibi bilgileri kayıt altına almak için kullanılabiliyor:

-Sitede ne yaptığınız

-Dünyanın neresinde olduğunuz

-Hangi cihazla bağlandığınız

Google bu değişimi nasıl hayata geçireceğini de duyurdu. Bu kapsamda rastgele seçilecek kullanıcılara “özel dolaşma” seçeneğini tercih etmek isteyip istemedikleri sorulacak.

Konuya ilişkin Google’ın başkan yardımcısı Anthony Chavez bir blog paylaşımı ile yeniliği duyurdu ve “Sorumlu bir yaklaşımla üçüncü taraf çerezlerini Chrome’da aşamalı sona erdireceğiz” mesajı verdi.