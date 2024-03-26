Tesla Cybertruck'ın 'gizli' özelliği kullanım kılavuzunda ortaya çıktı

26 Mart 2024 11:27 - Güncelleme : 26 Mart 2024 11:27

Tesla'nın 2019 yılında tanıtıp geçtiğimiz kasım ayında piyasaya sürdüğü elektrikli kamyoneti Cybertruck'ın ne Elon Musk ne de şirket tarafından dillendirilmeyen bir özelliği ortaya çıktı.

Bir Cybertruck sahibi, aracın kullanım kılavuzunda, bobinler aracılığıyla enerji aktarımını mümkün kılan "Endüktif Şarj Başlıkları" başlıklı bir bölümden bahsedildiğini fark ettiğini açıkladı. Bunun da kamyonetin kablosuz şarj teknolojisine teknik olarak sahip olduğunu gösterdiği belirtiliyor.

TESLA CYBERTRUCK'UN KABLOSUZ ŞARJI NASIL ÇALIŞACAK?

Kılavuzda bahsedilse de henüz kullanıma sunulmayan teknoloji; elektrik akımının "verici" bir bobinden "alıcı" bir bobine, ilkinde üretilen sürekli değişen bir manyetik alan aracılığıyla iletilmesi yoluyla çalışıyor. Bu manyetik alan daha sonra alıcı bobindeki akımı "endüklüyor", ki ismi de buradan geliyor.

Bunu cep telefonlarındaki kablosuz şarj mantığı gibi düşünebilirsiniz. Çevremizdeki en yaygın kablosuz şarj cihazı olan akıllı telefonlarda, alıcı bobini telefonun içine, verici bobini ise kablosuz şarj cihazının üzerinde bulunuyor.

Ancak çoğu akıllı telefonun kullandığı düzenli endüktif şarj, cihazın doğrudan şarj cihazının üzerine yerleştirilmesini gerektirir. Tesla'nın vizyonu araç fiziksel temas halinde değil de şarj alanının üzerine park edildiğinde işe yarayan bir çözüm olduğundan, Cybertruck'taki kablosuz şarj, verici ve alıcının birbirine yakın olmasını gerektirmeyen "Manyetik rezonans şarjı" kullanabilir.

Tesla, kablosuz şarj modülünü, kullanıcıların çekme bağlantısı alanının altında boşluk olduğunu fark ettiği arka tarafa yerleştirebilir. Öte yandan şirket aracı kablosuz şarjla donatma planlarını resmen onaylamadığı için bu bilgilerin iddia olduğunu da unutmamak gerekiyor.