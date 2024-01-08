Tesla, Türkiye'de ilk showroomunu açtı

08 Ocak 2024 10:43 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 10:44

Tesla, Ankara'daki mağazasını açtı. Şirketin Türkiye'deki ilk showroomu olma özelliği de taşıyan bu mağazada, müşterilere ülkemizdeki tek Tesla elektrikli otomobili olan Model Y ile ilgili bilgiler sunulacak.

MODEL Y TEST SÜRÜŞÜ YAPILABİLECEK

Tesla Türkiye Operasyon Müdürü Emir Tunçyürek, Armada AVM içerisinde bulunan yeni Tesla showroomda, vatandaşların Model Y aracı için test sürüşü yapabileceklerini ve elektrikli otomobile geçiş konusunda Tesla'nın ekiplerinden destek alabileceklerini açıkladı.

Tesla daha önce İstanbul'da Kanyon ve Akasya alışveriş merkezlerinde mağaza açmıştı.

TOGG, TESLA'YI GERİDE BIRAKTI

Bu arada Tesla, Türkiye'ye resmi olarak giriş yaptığı nisan ayından bu yana satışlarını artırmaya devam ederken, en büyük rakiplerinden Togg da ABD'li üreticiyi geride bıraktı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, geçen yıl toplam Togg'un teslimatları 19 bin 583 adet olarak kaydedildi, Tesla'nın satışları ise 12 bin 150 olarak ölçüldü.

CYBERTRUCK SATIŞA ÇIKTI

Tesla, yıllardır merakla beklenen elektrikli kamyonet modeli Cybertruck'ı aralık ayında piyasaya sürdü. Araç ön sipariş veren sınırlı sayıda kişiye teslim edildi. Kurşun geçirmez bir yapıya sahip olan Cybertruck, Elon Musk'ın açıklamasına göre su birikintisinde 100 metre gidebileceği özel bir moda da sahip olacak.

TOGG DA SEDAN MODELİYLE GELİYOR

Diğer yandan Togg ise, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te yeni sedan modelini tanıtacak. Togg, "T10<?>" açıklamasıyla paylaştığı videoda, soru işaretiyle yeni model ismine dikkat çekerken, görüntüde söz konusu otomobilin fastback hatlarına sahip bir sedan otomobil olduğu görülüyor.