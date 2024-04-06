'Tesla ucuz elektrikli araba planından vazgeçti' iddiası! Elon Musk'ten jet açıklama

06 Nisan 2024 09:15 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 09:16

Xiaomi SU7, Tesla Model 3 ile karşılaştırıldı! Hangisi daha iyi?

Xiaomi SU7, Tesla Model 3 ile karşılaştırıldı! Hangisi daha iyi?

Tesla CEO'su Elon Musk, elektrikli araç devinin uzun süredir lanse ettiği bütçe dostu bir elektrikli otomobil üretme planlarından vazgeçtiğini bildirdikten sonra cuma günü Reuters'i "yalan söylemekle" suçladı.

Reuters, isimsiz üç "tanıdık kaynağa" atıfta bulunarak, Tesla'nın Model 2 olarak adlandırılan ve 25 bin dolardan başlaması beklenen ucuz bir arabayı kitlelere sunma girişimini iptal ettiğini bildirdi. Projenin sona erdiğini doğrulayan birkaç dahili Tesla belgesini incelediğini söyledi.

MUSK: REUTERS YALANCI

Musk, X'teki paylaşımında ajansın o haberini alıntılayarak "Reuters yalan söylüyor (yine)" ifadesini kullandı.

Reuters, makalesine Musk'ın cevabını ekledi ve "herhangi bir spesifik yanlışlık tespit etmediğini" kaydetti. Ayrıca haberde Tesla'nın hisse fiyatının raporun ardından yaklaşık yüzde 5 düştüğüne de dikkat çekildi.

ÇİNLİ OTOMOBİLLERİN ETKİSİ Mİ OLDU?

Reuters'in iddiasına göre Tesla'nın ucuz elektrikli otomobil fikrinden vazgeçme kararında, BYD gibi Çin merkezli otomobil üreticileri ile arasındaki rekabet etkili olmuştu.

Tesla'nın mevcut en ucuz modeli Model 3 sedan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 39 bin dolara satılıyor. Çinli otomobil firmaları son zamanlarda 20 bin dolardan daha ucuz fiyatlarla satış yapmaya başlayarak elektrikli araç pazarında Tesla'nın işini zorlaştırdığına inanılıyor.

Hatta Elon Musk ocak ayında analistlerle yaptığı bir görüşmede Çinli otomobillere karşı uyarı yaparak, "Ticaret engeli getirilmezse uluslararası rakiplerini bitirecekler. Çin dışında önemli bir başarı elde edecekler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TESLA ROBOTAXİ GELİYOR

Bir süredir Tesla'nın piyasaya sürmesi beklenen robotaxi modeline ilişkin de konuşan Elon Musk, bu aracın 8 Ağustos 2024 tarihinde tanıtılacağını X hesabında yaptığı paylaşımla doğruladı.