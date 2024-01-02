Tesla yeni müjdeyi verdi: 18 ülkede ücretsiz olacak, işte son tarih...

02 Ocak 2024 11:01 - Güncelleme : 02 Ocak 2024 11:01

Elektrikli otomobiller arasında lider konumda olan Tesla, kullanıcı sayısını her ay artırıyor. Ülkemizde de faaliyette olan ve yerli otomobil Togg ile rekabet eden Musk’ın şirketi, kısa süre önce aracı Tesla olmayan kullanıcılar için de önemli bir müjde verdi.

Tesla, araçları Tesla olmasa bile üçüncü taraf elektrikli otomobiller için ücretsiz şarj hizmeti vereceğini duyurdu. Geçici süre verilecek bu hizmet için son tarih ise 6 Ocak olarak açıklandı. Peki bu hizmetten hangi ülkeler, nasıl faydalanabilir?

TESLA, ÜÇÜNCÜ TARAF ARAÇLARA ÜCRETSİZ ŞARJ HİZMETİ VERECEK

31 Aralık'ta Tesla Avrupa ve Orta Doğu, sosyal medya X platformu üzerinden 18 ülkedeki Tesla olmayan araç sahiplerine ücretsiz süper hızlı şarj hizmeti vereceğini duyurdu.

Yapılan duyuruda kullanıcıların 6 Ocak tarihine kadar ücretsiz hızlı şarj hizmetinden faydalanabileceği bilgisine yer verildi. Ücretsiz şarj hizmetini kullanabilmek için Tesla mobil uygulamasının indirilmesi ve kredi kartlarının bağlanması gerekiyor. Öte yandan Tesla, geçici süre ücretsiz olarak vereceği bu hizmeti aşağıdaki ülkelerde devreye aldı: