Tesla'dan tepki çeken hareket! Aniden düşürdü

06 Ocak 2024 10:47 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 10:47

Tesla bu aralar araçlarında yaşanan teknik arızalar nedeniyle hem ABD'de hem de Çin'de milyonlarca aracını geri çağırıyor. Ancak firmanın başındaki tek sorun bu değil. Daha önce ABD Adalet Bakanlığı, Tesla'nın tahmini menzil verilerini "kasıtlı olarak şişirdiği" iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

MODEL Y, MODEL X VE MODEL S İÇİN TAHMİN MENZİL DÜŞÜRÜLDÜ

Tesla, ABD'deki Model Y, S ve X araçlarının menzil tahminlerini düşürdü. Electrek sitesinin haberine göre, Tesla'nın internet sitesindeki konfigürasyon seçimi kısmında, 'Model Y Performance' için tahmini menzil artık 285 mil (yaklaşık 458 km) olarak gözüküyor. Önceden 303 mil (yaklaşık 487 km) idi.

Tek değişiklik Performance paketinde yapılmadı. Model Y Long Range versiyonu için tahmini menzil 330 milden (531 km) 310 mile (498 km) düşürülürken, Model X Plaid ise 333 milden (535 km) 326 mile (524 km) düşürüldü. Model S Plaid için tahminler de güncellendi. Aracın 19 inç jantlı konfigürasyonu için tahmini menzil 396 milden (637 km) 359 mile (577 km) düşürüldü.

The Verge'nin haberine göre, bu değişiklikler Tesla'nın Birleşik Krallık ve AB listelerinde yapılmadı ve Cybertruck, Model 3 ve Model Y Arkadan Çekişli gibi diğer araçların menzilleri etkilenmedi.

İKİ SEBEBİ OLABİLİR

Tesla, konuyla alakalı resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Drive Tesla sitesinin şirket içi belgelere dayandırdığı haberine göre, yapılan bu değişikliğin iki sebebi olabilir:

Birincisi, Tesla tarafından gerçekleştirilen ve daha fazla enerji gerektiren "konfor ve işlevsellik iyileştirmeleri" ve ikincisi, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) "daha yüksek tüketim ve genel menzilde hafif bir azalma" ile sonuçlanan yeni gereksinimlerinin uygulamaya koyulması.

EPA, CEO Elon Musk'un 2020'de Tesla Model S Uzun Menzil için 400 mil menzil tahminini abarttığını iddia etmişti. Tesla yıllardır menzil rakamlarını olduğundan fazla gösterdiğine dair eleştirilere maruz kalıyor.