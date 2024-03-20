Threads, yeni özelliğiyle X'e (Twitter) bir adım daha yaklaştı

20 Mart 2024 09:07 - Güncelleme : 20 Mart 2024 09:07

Meta'nın Threads platformu, uzun zamandır X'te de bulunan 'Trendler' özelliğini kendi bünyesine eklediğini duyurdu. Artık kullanıcılar 'Trending Now' yani 'Şu anda Trend' özelliğini kullanarak o an gündemde nelerin konuşulduğunu görebilecek.

Instagram Başkanı Adam Mosseri tarafından duyurulan ve yalnızca ABD'de mevcut olduğu belirtilen Trending Now özelliği, uygulamada tartışılmakta olan en güncel konuları görüntüler. Amaç, insanları popüler ve alakalı konular hakkında bilgi edinmeye ve bunlara katılmaya teşvik etmek.

THREADS'TE TRENDLER NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Threads'deki bir gönderide "Trendler bugün ABD'de kullanıma sunuluyor, böylece insanların Threads'te ne hakkında konuştuğunu görebilirsiniz." ifadesini kullandı.

ABD'de yaşayanlar, Trendler Akışı'na Threads web sitesi ve iOS veya Android mobil uygulaması aracılığıyla erişebilir. Uygulamayı açıp arama simgesine dokunduğunuzda trend olan konular en üstte görünür. İlgili en son gönderileri görüntülemek için belirli bir konuya dokunabilirsiniz.

Trend Olan Konular özelliği, diğer bazı sosyal ağların halihazırda sunduğu özellikler arasında yer alıyor. X (diğer adıyla Twitter), Keşfet bölümünde trend konuların bir listesini sunuyor. Threads geçen ay bu özelliği ABD'de test etmeye başlamıştı.

Mark Zuckerberg özellik kullanıma sunulduğunda diğer ülke ve dillere de ulaşacağının sözünü verdi.