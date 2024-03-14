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14 Mart 2024 20:24 - Güncelleme : 14 Mart 2024 20:25

Threads'in Windows PC'ler için tasarlanan uygulaması yayımlandı

Threads'in Windows PC'ler için geliştirilen uygulaması yayımlandı. Uygulama, Microsoft Store'dan kolaylıkla indirilebiliyor.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr, webtekno
Threads&#039;in Windows PC&#039;ler için tasarlanan uygulaması yayımlandı
Meta, Threads, Windows Pc

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta tarafından açılan mikroblog platformu X'e rakip olarak piyasaya sürülen Threads, önemli gelişmeye imza attı. Mark Zuckerberg ve ekibinin uygulamasının  Windows PC'ler için tasarlanmış versiyonu, Microsoft Store üzerinden ücretsiz olarak yayımlandı.

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Konuyla ilgili açıklama, bizzat Mark Zuckerberg tarafından yapıldı. Threads'te bir paylaşım yapan Zuckerberg, "Windows için yeni Threads uygulamasından gerçekten keyif alıyorum." derken, kullanıcı geri bildirimlerini de merak ettiğini ifade etti.

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TÜM ÖZELLİKLER MEVCUT

Threads'in masaüstü uygulaması, platformun tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Kullanıcılar, Instagram hesaplarıyla Threads'e giriş yaptıktan sonra paylaşımlar yapabilecek, gönderileri cevaplandırabilecek ve Threads'in sunduğu tüm imkânlardan faydalanabilecek.

THREADS MASAÜSTÜ UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

-Microsoft Store uygulamasını açın.
-Arama kutusuna "Threads" yazın.
-"Al" butonunu kullanarak uygulamayı bilgisayarınıza yükleyin.
-Hesabınıza giriş yapın.

Kaynak: tgrthaber.com.tr, webtekno
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