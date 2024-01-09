THY'nin de uçuşlardan çektiği Boeing 737 Max 9 uçakları için yeni detay ortaya çıktı: Sonuç oldukça şaşırtıcı!

09 Ocak 2024 16:26 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 16:27

Amerika Birleşik Devletleri'nde havada iken acil çıkış kapısı kopan Boeing 737 Max 9 için inceleme detayları ortaya çıktı.

Olay Alaska'da meydana gelirken, uçaktaki yüzlerce yolcu panik yaşamış, THY dahil birçok hava yolu şirketi de bu uçakları uçuştan çekmişti. Yapılan incelemelerin ardından bu serideki uçakların cıvatasının gevşek olduğu tespit edildi.

BOEİNG 737 MAX 9'LARDA CIVATALARIN GEVŞEK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Boeing 737 Max 9 uçakları için geçerli olan resmi incelemeler tamamlanana kadar hiçbir uçak hizmete alınmayacak. United Airlines, ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) geçici karaya indirme kararının ardından yaptığı incelemelerde en az 5 uçakta gevşek cıvata bulurken Alaska Airlines’ın kaç uçakta sorun tespit ettiği belirsiz.

Konuya ilişkin United Airlines yaptığı açıklamada “Cumartesi günü ön incelemelere başladığımızdan bu yana acil çıkış kapısındaki montaj sorunlarıyla ilgili örnekler bulduk. Bunların ek sıkma gerektiren ve gevşek oldukları tespit edilen cıvatalar olduğunu anladık” dedi.

Öte yandan Boeing geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Her Boeing uçağının tasarım özelliklerine ve en yüksek güvenlik ve kalite standartlarına uygun olmasını sağlamaya kararlıyız. Bu durumun müşterilerimiz ve onların yolcuları üzerinde oluşturduğu etkiden dolayı üzüntü duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Firma ayrıca havayolu şirketlerine filolarındaki Max 9'ların denetimlerini yapmaları için talimatlar da vermiş durumda.