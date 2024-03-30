Tıka basa yemenize rağmen doymuyor musunuz? Sebebi sandığınızdan farklı olabilir

30 Mart 2024 13:46 - Güncelleme : 30 Mart 2024 13:46

Sürekli yiyip yiyip doymayanlardansanız ve aç hissetmediğinizde dahi bir şeyler atıştırma eğilimindeyseniz, bunun sebebi midenizdeki "açlık sancılarından" ziyade beyninizdeki belirli bir bölge tarafından tetiklenmesi olabilir.

Los Angeles Üniversitesi'nden (UCLA) bir araştırma ekibinin fareler üzerinde yaptığı testlerde, belirli hücre kümelerinin atıştırmalık tüketimini yönlendirdiği gösterildi. Bu hücreler, panik tepkileriyle ilişkilendirilmiş bir beyin bölgesinde bulunuyor ancak yeme ile bağlantılı değil.

"İNSANLAR VE FARELER ARASINDA BENZERLİK GÖSTERİYOR"

UCLA'dan sinirbilimci Avishek Adhikari, "Çalıştığımız bu bölgeye periyakuedüktal gri (PAG) adı verilir ve beynin çok eski bir bölgesi olan beyinsapındadır, bu yüzden insanlar ve fareler arasında fonksiyonel olarak benzerdir." diye yazdı.

Çalışmada, PAG hücreleri önceden yemek yemiş olan farelerin beyinlerinde kasıtlı olarak aktifleştirildi ve hayvanlar, hem canlı yiyecekleri hem de yağlı yiyecekleri aramaya başladılar. Farelerin bu davranışı, gece geç saatte acıkıp buzdolabından bir şeyler atıştırmak, tatlı yemek vb. insan davranışlarına benzetildi.

YİYECEKLERİNE ULAŞMAK İÇİN ZORLUĞA KATLANDILAR

Hayvanların bu spesifik PAG nöronları açıldığında yiyeceklerine ulaşma pahasına küçük elektrik şoklarına bile katlandıkları gözlemlendi ve uzmanlara göre bu durum farelerin aç olmadıklarında yapacakları bir hareket değildi.

Uyarım aynı zamanda farelerin daha maceracı olmalarına, pinpon toplarının peşinden koşmalarına ve çevrelerini daha iyi keşfetmelerine neden olduğu belirtildi. Aynı beyin nöronlarından gelen sinyaller kapatıldığında bu davranışlar tersine döndüğü tespit edildi.

Adhikari, "Bulgularımız bir sürpriz olsa da yiyecek aramanın beynin bu kadar eski bir kısmına dayanması mantıklı çünkü yiyecek aramak tüm hayvanların yapması gereken bir şey." ifadesini kullandı.