13 Mart 2024 22:06 - Güncelleme : 13 Mart 2024 22:11

ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un "ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu" gerekçesiyle yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti ve Senato'ya gönderdi. Peki, TikTok Amerika'da neden yasaklanıyor? TikTok tamamen kapanacak mı? Detaylar haberimizde!

TİKTOK AMERİKA'DA NEDEN YASAKLANIYOR?

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" kabul edildi. Tasarı, TikTok'un Çinli ana ortağı ByteDance şirketinin Amerikan vatandaşlarının bilgilerini Çin'e aktarmamasını sağlamayı amaçlıyor.

Tasarıya destek verenler, TikTok'un Amerikan kullanıcıların verilerini Çin hükümetiyle paylaştığını iddia ederken, karşı çıkanlar ise bunun ispata muhtaç olduğunu ve ifade özgürlüğünü kısıtlamak anlamına gelebileceğini savunuyor.

TİKTOK'TAN AÇIKLAMA

TikTok'un yönetimi ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ABD yasalarına tamamen uygun şekilde çalıştıklarını belirtiyor. Ancak, bu açıklamalar kararın geri çevrilmesini engelleyebilecek mi, belirsizliğini koruyor.

AMERİKA'NIN TİKTOK KARARI NE ZAMAN?

Tasarının Senato'daki kaderi merakla bekleniyor. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın da tasarının masasına gelmesi durumunda, ulusal güvenlik hassasiyeti nedeniyle imzalamayı planladığı biliniyor.