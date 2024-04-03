TikTok yasaklanıyor mu? Biden ve Çin devlet başkanı görüştü

03 Nisan 2024 12:30 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 12:30

Linkedln, Instagram ve TikTok'u unutturacak 'reels' gibi uygulama getiriyor! Para kazanmada yeni kapı

Linkedln, Instagram ve TikTok'u unutturacak 'reels' gibi uygulama getiriyor! Para kazanmada yeni kapı

Salı günü yapılan bir telefon görüşmesinde ABD Başkanı Joe Biden ve Çin lideri Xi Jinping, sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki tasfiyesine yönelik baskıyı masaya yatırdıkları bildirildi.

Kasım ayından bu yana iki lider arasında ilk doğrudan görüşme olan bu çağrının ardından Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, TikTok'un görüşmede tartışılan konular arasında olduğunu doğruladı.

BİDEN, TİKTOK İLE İLGİLİ NE SÖYLEDİ?

Biden, Xi Jinping'e popüler video paylaşım uygulamasının Çinliler tarafından sahiplenilmesiyle ilgili endişelerini yineledi.

"Bu, uygulamanın yasaklanmasıyla ilgili değil, daha ziyade ulusal güvenlik çıkarlarının ve Amerikan halkının veri güvenliğinin korunabilmesi için elden çıkarma konusundaki çıkarımızla ilgiliydi."

Geçtiğimiz ay ABD Meclisi, Çinli ana şirketi ByteDance'nin hisselerini satmaması durumunda video paylaşım platformunun çalışmasını yasaklayacak yasayı onayladı. Başkan Biden tasarıyı onaylayacağını belirtti ancak tasarının ABD Senatosu'ndaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Amaç, ByteDance'nin viral kısa video uygulamasındaki hisselerini satmak, aksi takdirde ABD'de bir yasakla karşı karşıya kalmasıdır.

Her şey planlandığı gibi giderse yani yasa tasarısı geçer ve Joe Biden imzalarsa ByteDance''nin TikTok'tan ayrılmak için 165 günlük bir süresi olacak. TikTok'un kontrolünü Amerikan merkezli bir şirkete devretmemesi halinde, ABD'deki uygulama mağazalarının (Apple, Google ve Samsung gibi) ülkede TikTok'u sunması yasaklanacak.