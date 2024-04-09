TikTok'un Instagram rakibi uygulamasından ilk görüntü geldi

09 Nisan 2024 09:46 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 09:47

Facebook, video oynatıcısını TikTok'a benzetti! Çok büyük bir farkı var

Facebook, video oynatıcısını TikTok'a benzetti! Çok büyük bir farkı var

TikTok, Instagram ile rekabet edebileceği düşünülen yeni bir fotoğraf paylaşım uygulaması geliştirdi. Sosyal medya platformu, kullanıcılara gönderdiği bir bildirimde TikTok Notes adı verilen "fotoğraf gönderileri için yeni bir uygulama" başlattığını söyledi.

Söz konusu bildirimde şirket, "mevcut ve gelecekteki herkese açık TikTok fotoğraf gönderilerinin" TikTok Notes'ta paylaşılacağını ve aynı zamanda kullanıcılara bu seçeneği devre dışı bırakma olanağı tanınacağını belirtti.

TİKTOK NOTES NASIL OLACAK?

Bu kapsamda, uygulamaya ait olduğu düşünülen yeni bir photo.tiktok.com web sitesi, TikTok Notes'ta bir gönderi paylaşma istemiyle kısa süreliğine açıldığı iddia edildi ancak şu anda kapalı duruyor. Sitede yer alan görsele bakılırsa kullanıcılar fotoğraflarının yanına başlık da yükleme şansına sahip olacaklar.

TechCrunch'a yaptığı açıklamada TikTok, topluluğun "bu formatlara adanmış bir alanda yazılar ve fotoğraflarla üretkenliklerini sergilemesi ve paylaşması için desteklemenin yollarını keşfetmek" istediğini söyledi ancak uygulamayı ne zaman yayınlamayı planladığını açıklamadı.

LOGOSU SIZDIRILMIŞTI

İddiaya göre TikTok Notes, TikTok kullanıcılarının halihazırda paylaştığı tüm fotoğraflarla önceden doldurulmuş olarak gelecek (çoğu kullanıcının bunu tercih ettiği göz önüne alındığında). Bu arada TikTok Notes'in varlığı ilk olarak mart ayında ortaya çıkmıştı hatta logosu da sızdırılmıştı.

TikTok Photos, teknik olarak bağımsız bir uygulama olacak ancak ana TikTok uygulamasıyla da entegre çalışacak. Örnek vermek gerekirse kullanıcılar, TikTok'taki içeriklerini doğrudan 'Photos' platformuna aktarabilecekler.