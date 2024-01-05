Togg, dünyanın en büyük teknoloji fuarında sergilenecek

05 Ocak 2024 19:26 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 19:27

Togg, ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentinde düzenlenecek dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'e katılacağını duyurdu. CES'e 2022 ve 2023 yıllarında da katılan firma, bu yıl da en yeni yerli teknolojilerini dünyaya duyuracak.

9-12 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek fuarda, Togg ile birlikte 50 Türk teknoloji girişimi de yerini alacak. Türk teknoloji girişimleri için CES 2024 Türkiye Pavyonu kurulacak.

TOGG, CES 2024'TE YERİNİ ALACAK

Togg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı, teknoloji dünyasının buluşma noktası #CES2024 için hazırız." dedi. Fuarda tanıtacağı ürünleri ise henüz açıklamadı. Marka CES 2023'te konsept Beyond X modelini, CES 2022'de ise konsept Sedan modelini tanıtmıştı.

150'yi aşkın ülkeden 1200'den fazla teknoloji şirketinin katılacağı fuarda, Türk girişimciler, görme engelli çocuklar için akıllı baston girişiminden kahve atıklarını biyo-ham maddeye dönüştüren yerli girişime, elektrikli araç performans yönetimi platformundan giyilebilir teknolojilere kadar pek çok inovatif ürünü ilk kez sergileyecek.

GENEL SİPARİŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bu arada Togg, genel sipariş dönemini ocak ayı içerisinde başlatacağını duyurdu. İlk olarak, 6-10 Ocak tarihleri arasında, 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan ve konfigürasyon yenileme yapmak isteyenler sipariş verebilecek. Çekilişe katılıp sipariş hakkı kazanamayanlar, 15-19 Ocak tarihleri arasında sipariş verebilecek.

20 Ocak ve sonrasında ise genel sipariş dönemi başlayacak. Yani Togg T10X sahibi olmak isteyenler, çekilişe katılmaya gerek kalmadan aracı sipariş verebilecekler.