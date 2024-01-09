Togg ekranlarından e-Devlet'e yapılan toplam giriş sayısı şaşırttı: İşte açıklanan güncel rakamlar

09 Ocak 2024 12:00 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 12:03

Türkiye'nin aktif olarak kullanılan en popüler yerli dijital platformlarından e-Devlet, içerisinde barındırdığı yüzlerce hizmetle milyonlarca vatandaşa kolaylık sağlıyor.

Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan verilere göre e-Devlet'e geçen yıl 4 milyar 398 milyon 511 bin 646 kullanıcı girişi yapılmış, bu sayı rekor olarak kayıtlara geçmişti. Her alanda insanların hizmete ulaşmasını sağlayan e-Devlet, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg akıllı cihazlara da entegre edildi. Ancak Togg'dan e-Devlet'e yapılan giriş sayısı şaşırttı.

TOGG AKILLI CİHAZDA E-DEVLET KOLAYLIĞI

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Togg ekranından geçen yıl e-Devlet'e 293 bin 864 giriş gerçekleştirildi.

Geçen yıl sonu itibarıyla 64 milyon 281 bin 459 kullanıcı sayısına ulaşan e-Devlet'e entegre kurum sayısı 1000'i aşarken buradan sunulan 7 bin 741 hizmete Togg'dan da doğrudan erişim sağlanıyor.

Türkiye'nin otomobilinden sisteme girenler, 6 bütünleşik hizmetten doğrudan yararlanabiliyor. "Araçlarım" kategorisinde farklı kurum ve kuruluşlarca araçlara ilişkin sunulan işlemlere tek noktadan ulaşabilen kullanıcılar, "İkametgahım" kategorisiyle yerleşim yerine ilişkin iş ve işlemleri doğrudan yapabiliyor.

"Çalışma Hayatım" kategorisinden hac ve umre işlemlerine, askerlikten varislerle ilgili konulara kadar hizmetlere de dünyanın her yerinden olduğu gibi Togg'un ekranından da erişim gerçekleştirilebiliyor.

Öte yandan Togg, mobilite deneyimini yeniden tanımlayarak, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırıp keyifli hale getirecek akıllı yaşam çözümleri geliştirerek, bu çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturarak farkını göstermişti.

Trumore platformunu oluşturan Earn.more (Kazan), Go.more (Gez), Play.more (Eğlen) ve Scale.more (Geliştir) başlıklarında mobilite ekosisteminin tüm fırsatları bu platformdan sunuluyor. Veriyi işleyip yapay zeka ile geliştirebilen T10X, daha çok kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen bir akıllı cihaz olarak yollarda yerini almıştı.

12,3 inç gösterge ekranı ve 29 inç bilgi-eğlence ekranından oluşan 41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi, 8 inç dokunmatik kontrol ekranı, araç içi sosyal kamera, yüksek hızlı mobil internet ve Wi-Fi hot spot özelliğiyle Snapdragon işlemcili dijital kokpit, T10X'de standart olarak sunuluyor.