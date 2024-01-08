Togg T10X zamlandı: İşte yeni fiyat listesi

08 Ocak 2024 19:16 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 19:18

Togg, T10X modeline zam yaptı. Son olarak, geçtiğimiz aralık ayında gelen zamla birlikte başlangıç fiyatı 1 milyon 430 bin TL'ye yükselen yerli elektrikli otomobilin satışta bulunan üç versiyonunun da fiyatı artırıldı.

YENİ TOGG T10X FİYAT LİSTESİ

Togg'un internet sitesinden alınan bilgiye göre, V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 430 bin TL'den 1 milyon 432 bin 600 TL'ye, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 550 bin TL'den 1 milyon 673 bin TL'ye ve V2 RWD Uzun Menzil ise 1 milyon 820 bin TL'den 1 milyon 823 bin TL'ye yükseldi.

2023'Ü BİRİNCİLİKLE KAPATTI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre Togg, satışa başladığı Mayıs 2023'ten yıl sonuna kadar toplam 19 bin 583 adet T10X'i kullanıcılarla buluşturdu. Onu 12 bin 150 satışla Tesla izledi. Togg, 2023 yılında elektrikli otomobil satışlarında zirveye oturdu.

SİPARİŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

6-10 Ocak tarihleri arasında, 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan ve konfigürasyon yenileme yapmak isteyen Togg müşterileri sipariş verebilecek. Çekilişe katılıp sipariş hakkı kazanamayanlar, 15-19 Ocak tarihleri arasında sipariş verebilecek. 20 Ocak ve sonrasında ise, Togg T10X sahibi olmak isteyenler, çekilişe katılmaya gerek kalmadan aracı sipariş verebilecekler.

TOGG SEDAN GELİYOR

Diğer yandan Togg, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te yeni sedan modelini tanıtacak. Marka, T10S veya T10F olarak adlandırılması beklenen yeni aracın ilk görüntüsünü X platformundaki hesabında paylaştı.