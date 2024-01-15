TOGG'da kurasız başvuru dönemi resmen başlıyor

15 Ocak 2024 18:09 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 19:43

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için talep her geçen gün artıyor.

2023 yılında yapılan çekilişe katılıp sipariş veremeyen kullanıcılar, bugünden itibaren TOGG'a sahip olmak için başvuruda bulunabilecek.

Çekilişe katılanlar için son sipariş günü 19 Ocak.

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TOGG ALMAK İÇİN ARTIK ÇEKİLİŞ YOK

Herkesin merakla beklediği tarih ise 20 Ocak'ta başlayacak.

Togg için artık çekiliş yapılmayacak. Genel sipariş döneminin başlaması ile sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılara açılacak.

Yerli ve milli imkanlarla üretilecek TOGG'un yeni modeli T10F de tanıtıldı.

YENİ MODEL T10F TASARIMIYLA HAYRAN BIRAKIYOR

Türkiye'de en uzun menzile sahip fastback model elektrikli otomobiller arasına girecek olan T10F, tasarımıyla dikkati çekiyor.

Aracın 2025 yılında üretim bandından çıkması planlanıyor.