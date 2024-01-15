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15 Ocak 2024 18:09 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 19:43

TOGG'da kurasız başvuru dönemi resmen başlıyor

Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG'un T10X modeli için yeni başvuru dönemi resmen başlıyor. 20 Ocak itibarıyla sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılar için açık olacak.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
TOGG&#039;da kurasız başvuru dönemi resmen başlıyor
Çekiliş, Kura

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için talep her geçen gün artıyor.

2023 yılında yapılan çekilişe katılıp sipariş veremeyen kullanıcılar, bugünden itibaren TOGG'a sahip olmak için başvuruda bulunabilecek.

Çekilişe katılanlar için son sipariş günü 19 Ocak.

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TOGG'da kurasız başvuru dönemi resmen başlıyor

TOGG ALMAK İÇİN ARTIK ÇEKİLİŞ YOK

Herkesin merakla beklediği tarih ise 20 Ocak'ta başlayacak.

Togg için artık çekiliş yapılmayacak. Genel sipariş döneminin başlaması ile sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılara açılacak. 

Yerli ve milli imkanlarla üretilecek TOGG'un yeni modeli T10F de tanıtıldı.

TOGG'da kurasız başvuru dönemi resmen başlıyor

YENİ MODEL T10F TASARIMIYLA HAYRAN BIRAKIYOR

Türkiye'de en uzun menzile sahip fastback model elektrikli otomobiller arasına girecek olan T10F, tasarımıyla dikkati çekiyor.

Aracın 2025 yılında üretim bandından çıkması planlanıyor. 

TOGG'da kurasız başvuru dönemi resmen başlıyor

TOGG'un yeni modeli asfaltı ağlatacak! İşte merakla beklenen o sedan...

TOGG, ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te görücüye çıktı. Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG, merakla beklenen sedan modelinden ilk görüntüleri de paylaştı.

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