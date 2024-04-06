Togg'dan müjdeli haber! T10X için faizsiz kredi dönemi başladı

06 Nisan 2024 13:36 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 13:36

Lider değişmedi, listeden Togg sürprizi geldi! İşte en çok satılan otomobil markaları

Lider değişmedi, listeden Togg sürprizi geldi! İşte en çok satılan otomobil markaları

Togg, kurasız ve hızlı teslimat ile T10X sahibi olmak isteyen vatandaşlar için sıfır faizli kredi kampanyası başlattığını X hesabından paylaştığı bir gönderiyle birlikte duyurdu.

Geçen günlerde kullanıcılarına "1.4.0" kodlu güncelleme yayınlayarak yüz tanımadan Trumore uygulamasındaki yeniliklere kadar birçok özellik getiren Togg, 2024'te zirveye oturduğu elektrikli otomobil pazarında satışlarının artmasına yardımcı olacağı düşünülen faizsiz kredi kampanyasının detaylarını açıkladı.

TOGG T10X FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI DETAYLARI

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, en donanımlı versiyon olan T10X v' uzun menzil için anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği sunulmaya başlandı. Dileyen kullanıcılar, 800 bin TL krediye yüzde 1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneğiyle de T10X sahibi olabilecek.

T10X V2 UZUN MENZİL MODELİ NE KADAR?

En donanımlı T10X V2 uzun menzil modeli, Kış Paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle birlikte 1 milyon 863 bin TL fiyat etiketine sahip.

Üç farklı versiyonu bulunan T10X, en alt sınıftaki V1 arkadan itişli standart menzil modelinde 314 km menzil ve 160 kW güç kapasitesini 1 milyon 432 bin 600 TL'ye sunuyor. Ortanca pakette V1 arkadan itişli uzun menzil modelinde 523 km menzil ve 160 kW güç kapasitesi 1 milyon 673 bin TL'ye sunuluyor.

TOGG 0 FAİZ KREDİSİ NASIL KULLANILIR?

Togg T10X'i sipariş verme aşamasında, anlaşmalı bankalar üzerinden faizsiz kredi kullanılabilecek. Bu arada 7/24 kullanılabilen Trumore uygulaması kullanıcılara bayram boyunca da diledikleri yerden sipariş verme kolaylığı sağlayacak. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor.

T10X için bu yıl çekiliş yapılmıyor, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre hızlı bir biçimde gerçekleşiyor.