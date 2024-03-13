Tur rehberi aramanıza gerek yok! Meta'nın akıllı gözlüğüne yeni özellik

13 Mart 2024 13:19 - Güncelleme : 13 Mart 2024 13:19

Meta, Ray-Ban ile ortaklaşa geliştirdiği akıllı gözlüğe geçtiğimiz yıl yapay zeka destekli görsel arama özelliği eklendiğini duyurmuştu. Engadget'in haberine göre, en son beta sürümüyle birlikte gözlüğü adeta bir tur rehberine çeviren bir özellik tanıtıldı.

Meta'nın Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Andrew Bosworth, sosyal medya platformu Threads'te paylaştığı bir gönderide, bundan böyle uygulamanın çeşitli konumlardaki önemli noktaları tanımlayıp kullanıcıya onlar hakkında bilgi verebildiğini ve bir tür tur rehberi gördüğünü yazdı.

TUR REHBERİ GİBİ HER ŞEYİ AÇIKLIYOR

Bosworth, ABD'deki Golden Gate Köprüsü'nün neden turuncu olduğunu, San Francisco'daki "boyalı kadın evlerinin" tarihini ve daha fazlasını açıklayan birkaç örnek fotoğraf gösterdi. Bunlar için açıklamalar görsellerin altında metin olarak göründü.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg de Instagram'da paylaştığı bir gönderide, Montana'da çekilen birkaç video aracılığıyla gözlüğün yeni yeteneklerini gözler önüne serdi. Bu kez gözlükler, karın nasıl oluştuğunu açıklarken, Büyük Gökyüzü Dağı'nın ve Roosevelt Kemeri'nin tarihini sesli olarak anlattı.

Meta, ortamınıza göre soruları yanıtlamasına olanak tanıyan yeni "multimodal" yeteneklerin bir parçası olarak geçen yıl düzenlediği Connect etkinliğinde bu özelliğin önizlemesini yapmıştı. Bu da, Meta'nın tüm akıllı gözlüklerinin kısmen Bing Arama tarafından desteklenen gerçek zamanlı bilgilere erişim kazanmasıyla mümkün oldu.

Bu özellik, Google Lens'e benzer şekilde, kullanıcıların Ray-Ban akıllı gözlüklerin ardından gördükleri şeyleri göstermelerine ve yapay zekaya bu konuda (meyveler veya çevrilmesi gereken yabancı metinler gibi) sorular sormalarına olanak tanır.