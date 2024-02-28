Türk donanması sahada geçit vermeyecek! Yeni yerli silah göreve geliyor

28 Şubat 2024 13:21 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 13:29

Savunma sanayi alanında havada, karada ve denizde birbirinden güçlü projeler gelmeye devam ediyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde deniz platformlarını korumak için geliştirilen deniz tipi uzaktan komutalı silah sistemlerine bir yenisi ekleniyor.

Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre, CANiK'in de içinde bulunduğu SYS grup şirketlerinden UNIROBOTICS tarafından geliştirilen ve üretilen TRAKON TARGAN Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi (UKSS), Türk Deniz Kuvvetlerinin hizmetine girmeye hazırlanıyor.

Milli deniz tipi UKSS'nin fabrika kabulleri tamamlanırken, TRAKON TARGAN bir sonraki aşamada liman kabul testleriyle performansını sahada ortaya koyacak.

YAKIN SAVUNMA GÖREVİ

TRAKON TARGAN 12,7x99 milimetre UKSS, Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) arasında imzalanan sözleşme kapsamında inşa edilen Hisar sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri'nde (ADKG) yakın savunma görevi görecek.

Proje kapsamında, 23 Eylül 2023'te İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törenle denize indirilen Açık Deniz Karakol Gemileri TCG AKHİSAR ve TCG KOÇHİSAR'da, UNIROBOTICS üretimi TRAKON TARGAN UKSS yer alacak. UNIROBOTICS, her bir gemi için 2 olmak üzere toplam 4 sistem teslim edecek.

UNIROBOTICS'in deniz tipi UKSS alanındaki ilk çözümü olan TRAKON TARGAN'da, CANiK üretimi, Türkiye'nin muharebede kendini kanıtlamış ve kalifiye edilmiş ilk ve en büyük kalibre ağır makineli tüfeği 12,7x99 milimetre CANiK M2 QCB yer alacak. Şirket, UKSS'nin mekanik ve elektronik bileşenleri ile tüm yazılımlarını yerli olarak tasarladı ve üretti.

Deniz şartlarından kaynaklı korozyona karşı dayanıklı bir mekanik ve elektronik sistem tasarımına sahip TRAKON TARGAN, HAVELSAN tarafından sağlanan ADVENT SYS (Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi) ile tam uyumlu çalışacak.

BİRLİKTE GÜÇ ÇARPANI OLUŞTURAN SİSTEMLER

UNIROBOTICS ortağı ve Genel Müdürü Ömür Baç, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin yerli ve milli yatırımlarına destek olduklarını söyledi.

Geliştirdikleri sistemleri sektör paydaşlarına da açtıklarını belirten Baç, böylece birlikte kuvvet çarpanı oluşturabilecek bütünleşik sistemler geliştirdiklerini ifade etti.

Entegrasyonlar için gerekli olan elektromekanik, gömülü sistem, yazılım ve mekatronik alanlarındaki kabiliyetlerle savunma sanayisine katkı verdiklerini dile getiren Baç, "Kendi silahını üreten, ürettiği silahı da platformlara en üst düzeyde entegre edebilen ve bunun için gerekli tüm akıllı sistemleri geliştirebilen bir firma olarak ürünlerimizi başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin hizmetine sunduğumuz için de gurur duyuyoruz." dedi.

SES GETİRECEK PROJELER GELMEYE DEVAM EDECEK

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral da Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden biri olarak orta kalibre silah ve bu silahların uzaktan kumandalı atış kontrol sistemleri alanında ses getirecek projelere imza atmaya devam edeceklerini belirtti.

Aral, "Grup şirketlerimizden UNIROBOTICS'in eşsiz mühendislik becerileri sayesinde, milli uçaksavarımız CANiK M2 QCB ile birlikte son derece önemli bir teknolojiyi hayata geçirdik. Türk Deniz Kuvvetlerinin hizmetine sunmak üzere hazırlıklarını sürdürdüğümüz UNIROBOTICS milli deniz tipi UKSS TRAKON TARGAN ile Türkiye savunma sanayisine güç katmaya devam ediyoruz. Ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.