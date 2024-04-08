'Türkçe GTA 6' için kampanya başlatıldı: Binlerce oyuncudan destek geldi

08 Nisan 2024 12:26 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 12:27

Rockstar Games imzalı açık dünya oyunu GTA 6, 2025 yılında Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için çıkış yapacak. Popüler yapımda Türkçe seslendirme veya alt yazı desteğinin bulunmaması ise Türkiye'deki oyuncu topluluğunu harekete geçirdi.

GTA 6 TÜRKÇE OLSUN ÇAĞRISI

X'te (Twitter) "KonsolumX" kullanıcısı tarafından başlatılan "GTA 6 için Türkçe Dil Desteği" kampanyası kısa yaklaşık 1 milyon görüntülenme sayısına ulaştı. Haberin yazıldığı tarihte binlerce kişi tarafından desteklenen ve paylaşılan kampanya hem X'te hem de Instagram'da devam ediyor.

Kampanya duyurusunda "Rockstar Games’in geliştirdiği, büyük bir ilgiyle beklediğimiz yeni oyunları GTA 6’da Türkçe dil desteğini görmek istiyoruz. Bunun için de bu etkileşimi başlatıyoruz." ifadeleriyle Take-Two çatısı altında faaliyet gösteren oyun şirketine çağrı yapıldı.

ROCKSTAR GAMES TÜRKÇE'Yİ HEP PAS GEÇİYOR

Oyunlarında birçok dile destek sunan Rockstar Games, Türkçe'yi ise pas geçiyor. Bu sebeple de kullanıcılar Red Dead Redemption 2, GTA 5 ve diğer popüler oyunlar için gönüllü olarak Türkçe yama hazırlayıp yayınlıyorlar.

STARFİELD İÇİN DE KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI

Geçtiğimiz ağustos ayında Microsoft'un uzay temalı oyunu Starfield'ın Türkçe dil desteği sunması için Change.org platformunda imza kampanyası başlatılmıştı. Onbinlerce oyuncu destek vermesine rağmen ne Bethesda ne de Microsoft çağrılara kulak astı.

GTA 5'teki hikayenin devamını ekrana taşıyan ve ikonik Vice City şehrine oyuncuları geri getirecek olan GTA 6, Grand Theft Auto serisinin tarihinde ilk kez bir kadın ana karaktere ev sahipliği yapacak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde oyunun 2026'ya ertelenebileceği iddia edilmişti.