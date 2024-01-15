Turkcell'den fazla faturalandırma... Ücret iadesi yapılacak

15 Ocak 2024 14:44 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 14:48

Son dönemde özellikle internet hizmetlerindeki yüksek fiyat artışları ile dikkat çeken telekomünikasyon firmalarına karşı yeni bir iddia gündeme geldi. Önde gelen internet hizmet sağlayıcılarından Turkcell-Superonline kullanıcıları şikayet siteleri üzerinden faturalarına kullanmadıkları hizmetlerin yansıtıldığını belirten mesajlar yayınladı.

OYUN HİZMETİNE ABONELİK ÜCRETİ

Superonline'ın bulut tabanlı olarak sunduğu oyun stream hizmeti olan Game+ aboneliğini kullanıcılara onların haberi olmadan abone yaptığı ve faturalarına yansıttığı iddiaları gündeme geldi.

Doğrudan bulut üzerinden gerçek zamanlı oyun deneyimi sunan bu hizmet için bazı Turkcell-Superonline kullanıcıların faturalarına kendilerine bilgi verilmeksizin, 120 TL ila 190 TL arasında fiyatlar yansıtıldığı vurgulandı. Durumdan şikayetçi olan kullanıcılar sosyal medya hesapları üzerinden ve şikayet sitelerinden Superonline'a yazarak şikayette bulundular.

Firmanın site üzerinde yaptığı açıklama ise,

"Değerli Müşterimiz, Müşteri hizmetlerimize ilettiğiniz talebinizi takip ediyoruz. Sonuçlandığında ekiplerimiz tarafından bilgi verilecektir. Her türlü bilgi ve yardım talebiniz için Turkcell uygulamasını kullanabilirsiniz" şeklinde oldu.

"ÜCRET İADESİ YAPILACAK"

Sosyal medyada gündem olan konu ve haberler sonrasında Turkcell Superonline tarafından yeni bir açıklama daha yapıldı.

Firmanın şikayet sitesi üzerinden kullanıcılara duyurduğu açıklamada, "Bazı Turkcell Superonline abonelerinin bilgileri dışında faturalarına ‘Game+ Premium Paket’ bedeli yansıtıldığı yönündeki şikâyetler Şirketimizin ilgili birimleri tarafından ivedilikle değerlendirmeye alınarak incelenmiştir. Bazı bayilerde yapılan işlemler kaynaklı şikayetlerin, ücret iade yoluyla en kısa sürede giderileceğini ve ileride benzer sorun yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını bilginize sunarız" ifadeleri kullanıldı.