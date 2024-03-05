Türkiye'de internet alışverişlerinin doğuşu! Arşiv görüntüleri herkesi şaşırttı 

05 Mart 2024 23:50 - Güncelleme : 05 Mart 2024 23:52

MSN Messenger, 2000'lerin başında birçok kullanıcı tarafından sıkça kullanılan popüler bir anlık mesajlaşma uygulamasıydı. Ancak bu uygulama üzerinden gerçekleştirilen bir çay siparişleri, Türkiye'de internet alışverişlerinin nasıl başladığına ilk örneklerden birini ortaya koydu.

MNS ile çay siparişi, Türkiye'de internet alışverişinin ilk adımı olarak gösterilirken sosyal medya kullanıcılara arşivden çıkan görüntü için, dikkat çekene yorumlar yaptı.

BİNLERCE YORUM GELDİ

Konya'da çekildiği belirtilen görüntülere sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gösterildi. Kullanıcılar, "Vay be yaşlandık" , "Aynı zamanda kapıda ödeme seçeneğinin pilot uygulaması da bu çay ocağı tarafından yapıldı" , "Avrupa Birliğine girilecek diye gündüz havai fişek atılan dönemler" diye yorumlar geldi. Bazı kullanıcılar ise 2000 yılında sanal alışveriş yaptığını belirtti.