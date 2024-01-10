Türkiye'den bir ilk daha! İtalyan İHA'sına CİRİT füzesi

10 Ocak 2024 11:13 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 11:17

Türk savunma sanayi bünyesinde geliştirilen yerli askeri teknolojiler yurt dışı piyasasında öne çıkıyor. İnsansız hava araçlarının yanı sıra bu tür platformlara entegre edilen akıllı mühimmatlar da dünyanın ilgisini çekmeye başladı.

Roketsan tarafından geliştirilen CİRİT Lazer Güdümlü Füzesi’nin ihracat performansı devam ediyor. İtalyan Leonardo şirketi tarafından geliştirilen Astore İHA’ya, Roketsan üretimi CİRİT Füzesi ile lançerinin entegrasyonu gerçekleştirildi.

ASTORE SİHA'LAR CİRİT İLE UÇACAK

CİRİT Füzesi ile silahlandırılan Astore SİHA’nın, İtalyan Hava Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor. Astore SİHA’lar ile İtalyan Hava Kuvvetleri’nin, ABD’den tedarik edilen MQ-9 Blok 5 SİHA’ların teslimatları başlayana kadarki boşluğu kapatması hedefleniyor.

Öte yandan İtalya’nın, Bayraktar TB2 SİHA tedarikiyle ilgilendiği daha önce SavunmaSanayiST.com tarafından bir özel haber ile duyurulmuştu. Uzmanlar, Bayraktar TB2 SİHA’nın Astore SİHA’ya göre çok daha yüksek kabiliyetlere sahip olduğunu değerlendiriyor.

İlaveten CİRİT Füzesi entegre edilen Astore İHA’nın, Bangladeş’te bazı atışlı testler gerçekleştirdiği biliniyor. Ancak Bangladeş Hava Kuvvetleri envanterindeki Astore İHA’ların CİRİT Füzesi ile silahlandırıldığı yönünde henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

CİRİT FÜZE SİSTEMİ

Roketsan üretimi CİRİT 2.75” Lazer Güdümlü Füze; taarruz helikopterlerinden hafif zırhlı/zırhsız, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılan yüksek hassasiyetli ve maliyet etkin bir çözümdür.

Yeni nesil bir füze olan CİRİT, 2.75” güdümsüz roketler ile güdümlü tanksavar füzeleri arasındaki taktiksel boşluğu doldurmak amacıyla Roketsan tarafından geliştirilmiştir. Halihazırda; T129 ATAK Taarruz Helikopteri, AH-1W SuperCobra Taarruz Helikopteri, Kaideye Monteli CİRİT Aracı ile birçok yabancı platform tarafından kullanılmaktadır.

ATAK helikopterlerinin havadan yer hedeflerine karşı kullandığı 2.75 yarı aktif lazer güdümlü füzesi Cirit, hafif zırhlı hedeflere karşı yüksek doğrulukta çalışmaktadır. Cirit, dumanı azaltılmış yakıtlı ve duyarsız mühimmat özelliğine sahip roket motoru ile üç etkiye aynı anda sahip çok amaçlı harp başlığı ve elektromekanik kontrol tahrik sistemlerine sahiptir.

MIL-STD 810 F ve MIL-STD 464 A ile uyumlu, tasarımı Roketsan tarafından gerçekleştirilen MIL-STD-1760 ara yüze haiz farklı entegrasyon modellerine uygun CİRİT podlarından ateşlenmektedir.

M ve LAU lançerlerden atılabilen füze, tasarımı Roketsan tarafından gerçekleştirilen MIL-STD-1760 arayüze haiz akıllı poddan da ateşlenebilmektedir.