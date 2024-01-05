Türkiye'den 'süper bilgisayar' hamlesi! Bakan Kacır müjdeledi

05 Ocak 2024 12:49 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 12:51

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Marmara Teknokent'te düzenlenen Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı İmza Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Yapay zeka alanında, milli ürün ve çözümlerin oluşturulma sürecinde rol alan tüm aktörleri, aktif işbirliği modeliyle destekledikleri Yapay Zeka Ekosistem Çağrı'sının tüm paydaşlar için önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını dile getirerek, bugün imza atacakları 17 konsorsiyumun, Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon ekosistemi için hayırlar getirmesini temenni etti.

"TÜRKİYE İÇİN BİR ZORUNLULUKTUR"

Kacır, Dördüncü Sanayi Devrimi çağında, inovasyon ve yenilikçi yaklaşımlarla değer üretme başarısının ülkeleri ve firmaları bir adım öne taşıdığına dikkati çekti. Özellikle yapay zeka, veri işleme ve veri analizi kabiliyetleriyle akıllı üretim sistemlerinden akıllı tarıma, iklim değişikliğinden eğitim ve finans teknolojilerine kadar her alanda bugünün ve yarının problemlerinde inovasyon, verimlilik ve rekabetin itici gücü haline geldiğini, endüstrileri dönüştürdüğünü kaydetti.

Kacır, yapay zekanın sağladığı fırsatlarla farklı sınamaları da beraberinde getirdiğine değinerek, "Yapay zeka gelişim çalışmaları, toplumlar nezdinde doğrudan sorumlu devlet ve akademik yapılar yerine, dünyada daha çok kar odaklı şirketler tarafından yürütülmekte. Bazı ülkelerin, yeni bir üstünlük hatta hegemonya yarışı olarak değerlendirdiği bu sektörde, geliştiricileri ve uygulayıcıları etik, şeffaflık ve güvenlik gibi konularda sınırlandırıcı bir küresel mutabakat henüz sağlanamamış durumda. Bu nedenle yapay zekanın yarattığı değişimi yönetmek, insanlık yararına neticeler elde etmek ve yapay zekadan değer üretmek, kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefindeki Türkiye için bir tercihten öte zorunluluktur." ifadelerini kullandı.

SÜPER BİLGİSAYAR DEVREYE ALINACAK

Kacır, Barselona Süper Bilgisayar Merkezi bünyesinde orta ve yüksek segmentte yaklaşık 380 bin dizüstü bilgisayara eşdeğer güçte ve toplam 314 petaflop performansa sahip MareNostrum 5'in açılışının gerçekleştiğini belirterek, dünya sıralamasında 8. sıraya yerleşen bu süper bilgisayarın, yapay zekadan iklim değişikliğine, yenilenebilir enerjiden sağlık bilimlerine kadar geniş alanda bilim insanlarına ve endüstriye hizmet edeceğini anlattı.

"Türkiye olarak EuroHPC Ortak Girişimine katılımımız sayesinde TRUBA ulusal süper bilgisayar hizmetine ilave olarak dünyanın sayılı süper bilgisayarlarından biriyle doğrudan çalışma ayrıcalığına sahip olacağız." diyen Kacır, şubatta genel kullanıma açılacak sistemin, bilim ve teknoloji alanında ülkemize dünya çapında yeni kapılar açacacağını bildirdi.

Kacır, yapay zekada daha fazla sayıda milli ve özgün projenin geliştirilmesi ve bu projelerin ticarileştirilerek özel sektörün kullanımına taşınmasının her zaman temel öncelikleri olduğunun altını çizerek, "Bugün burada 2. çağrısının tanıtımını yapacağımız 'Yapay Zeka Ekosistem Çağrıları Programı' ile de tüm yapay zeka ekosistemini, açık inovasyon ve birlikte geliştirme yaklaşımıyla harekete geçiriyoruz." diye konuştu.

Ekosistemde katalizör görevi üstelenen bu programla yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerin, bu alanda teknoloji geliştiren yerli teknoloji tedarikçisi KOBİ'ler ve araştırma merkezlerinin ortak konsorsiyum projelerini desteklediklerini, bu kapsamda ilk çağrılarında, 4 tematik alandaki 10 konsorsiyuma toplam 18 milyon lira destek sağladıklarını aktaran Kacır, "Bugün de 2. çağrımız kapsamında akıllı üretim sistemlerinden, akıllı tarım, gıda ve hayvancılığa, iklim değişikliği ve sürdürebilirlikten, akıllı eğitim ve finans teknolojilerine kadar 5 tematik alanda 17 konsorsiyum projesine 55 milyon lirayı aşan bütçeyle destek sağlayacağız. Konsorsiyumların kurulmasında aktif rol alan Yapay Zeka Enstitümüz, ürün ve çözümlerin geliştirilmesinde de katkı sağlayacak ve oluşan bilgi birikiminin ekosisteme hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kacır, destek programı sayesinde önümüzdeki dönemde yapay zeka uygulamalarıyla ülkemizde veriden daha fazla değer üretildiğine hep birlikte şahit olunacağına işaret ederek, "Çağrılarımıza başvurup desteklenmeye hak kazanan tüm paydaşları tebrik ediyorum. Sizler sadece kendi teknoloji ihtiyacınıza çözüm bulmanın ötesinde açık inovasyon ve birlikte geliştirme yaklaşımıyla teknoloji geliştirme ve ulusal yapay zeka ekosistemini güçlendirme noktasında önemli bir rol oynuyorsunuz. Firmalarımızın yapay zeka temelli teknolojileri üretim süreçlerine entegre ederek katma değer üretme yönündeki tüm gayretlerini daha güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.