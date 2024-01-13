Türkiye'nin ilk astronotunu taşıyacak kapsül Florida'ya ulaştı

13 Ocak 2024 14:19 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 14:21

Türkiye'nin heyecanla beklediği uzay yolculuğu, 17 Ocak 2024'te, yani günler sonra resmen başlayacak. F16 pilotu Alper Gezeravcı bu görevde bayrağımızı taşırken, Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu olarak kayıtlara geçecek.

Şu an karantina sürecinde olan ve çeşitli deneyler gerçekleştiren Gezeravcı, beraberinde diğer ülkelerin de astronotlarının yer aldığı uzay yolcluğu için gün sayıyor. Astronotların heyecanlı bekleyişi sürerken, bu yolculukta kullanılacak kapsül Florida'daki fırlatma rampasına ulaştı.

KAPSÜL, FIRLATMA RAMPASINA ULAŞTI

SpaceX'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dragon, önümüzdeki hafta Falcon 9'un Ax-3'ü uzay istasyonuna fırlatması öncesinde Florida'daki 39A numaralı fırlatma rampasının hangarına ulaştı" bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin uzay yolcusu astronot Tuva Cihangir Atasever de yaptığı paylaşımda, "Alper abiyi ve beraberindeki Ax-3 mürettebatını Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak Dragon kapsülü Kennedy Uzay Merkezi'ne ulaştı. Fırlatmaya son 4 gün." ifadesini kullandı.

13 DENEY GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.