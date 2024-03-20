Türkiye'nin ilk bataryalı şarj istasyonu hazır

20 Mart 2024 13:10 - Güncelleme : 20 Mart 2024 13:10

Şarj kapasitesi giderek artan elektrikli otomobil şarj istasyonları için bataryalı ünite konsepti yaygınlaşıyor. Türkiye’de ilk olan şebekeye ihtiyaç duymadan sadece ünite içinde şarj edilebilen platform kuruldu.

PETROL TESİSİNE KURULDU

Şebekenin yeterli kapasite sunamadığı lokasyonlarda şebekeye bağımlılığı düşük yüksek hızlı DC üniteler kurulabiliyor.

Dolubatarya.com’un haberine göre, Form Elektrik, bu alanda Türkiye'deki ilk örneğe imza attı. Kreisel marka 120 kWh bataryalı bir cihazı Ankara-Polatlı yolunda Aslanlar Petrol tesisine kurarak kullanıma açan firma, geçtiğimiz yıldan beri Ankara, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Kayseri gibi şehirlerde EPSİS markasıyla şarj hizmeti veriyor.

2-3 OTOMOBİL ŞARJ EDİLİYOR

Şebekeden 60 kW kapasite kullanımı ile 180 kW şarj kapasitesi sunan bir ünite yerleştiren EPSİS, şebekeye ihtiyaç duymadan sadece ünite içerisindeki batarya ile 2-3 otomobil şarj edebiliyor.