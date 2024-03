Türkiye'nin üç avcısı güçleniyor! ANKA 3'ten kritik başarı

26 Mart 2024 12:16 - Güncelleme : 26 Mart 2024 12:18

Türk savunma sanayisinin yerli askeri projeleri test ve gelişimini sürdürerek uluslararası pazarda dikkat çekiyor. 5. Nesil savaş uçağı KAAN’ın ve Bayraktar TB3’ün başarıları sonrası bir sevindirici haber de ANKA 3’ten geldi. ANKA 3 insansız hava aracı, üçüncü uçuşunda 2 saat havada kaldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ilk uçuşunu 28 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği ANKA 3 için geliştirme ve test faaliyetlerine devam ediyor.

10 BİN FİT İRTİFA

Üçüncü kez gökyüzüyle buluşan ANKA 3 160 knot hıza ulaştı, 10 bin fit irtifaya çıktı. Tüm uçuş değerleri geliştirilirken otopilot ve uçuş mekaniği testleri de gerçekleştirildi. Her uçuş testindeki değerlendirmelerin ardından ANKA 3 için yeni performans ve görev zarfları açılarak platformun göreve hazır hale getirilmesine çalışılacak.

Temel aviyonik mimarisi ANKA ve AKSUNGUR ile ortak olan ANKA 3'ün yeni itki sistemi başta olmak üzere değişen alt sistemlerine yönelik tasarım çalışmaları hızlı bir şekilde icra edildi. Ekim 2022'de Kritik Tasarım Gözden Geçirme Fazı başladı. Kasım 2022'de ise hava aracının ilk detay parça üretimi gerçekleştirildi.

Ocak 2023'te yapısal montajı, şubatta ekipman ve kablaj yerleşimleri tamamlanan ANKA 3'ün sesi ilk kez mart ayında duyuldu. ANKA 3, Nisan 2023'te taksi testleri için pist başına geçti.

İlk uçuşunu başarıyla tamamlayan ANKA 3, jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip, kuyruksuz yapısıyla radarda daha az görünür bir insansız hava aracı sistemi olarak tanımlanıyor.

TÜRKİYE'NİN 3 AVCISI

Ailesinden yeni yazılım sistemiyle ayrılan ANKA 3'te, ANKA ve AKSUNGUR'da kullanılan yer sistemleri ve veri linkleri temel kabul edildi. ANKA 3 sistemi, ANKA ve AKSUNGUR ile birlikte aynı yer sistemleriyle yönetilecek. Bu 3 sistem kontrol edildikleri aynı yer sistemi sayesinde ortak görevlerde birbirini tamamlayan unsurlar olacak. ANKA ve AKSUNGUR'da kullanılan, yaklaşık 200 bin saati bulan uçuşlar esnasında zamanla geliştirilen ve iyileştirilen yazılımlar da ANKA III sisteminin yazılımının temelini oluşturuyor.

SIĞINAK DELİCİ BOMBA

ANKA 3 sistemi, gövde içinde yer alan iki istasyonun her birinde 650, kanat iç istasyonlarının her birinde 650, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kilogram mühimmat taşıyabilecek. Böylelikle ANKA 3'e insansız hava araçlarında en sık kullanılan SOM-J, MK-82 ve Sığınak Delici Bomba gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek. Geliştirilen oleo-pnömatik iniş takımı da hava aracı üzerinde kalkış ve iniş yüklerini taşıyabilecek.

ANKA 3 sistemi; taşıma kapasitesinin yüksekliği, çok sayıdaki dahili ve harici mühimmat istasyonu ve görünürlüğü düşük tasarımıyla pek çok görevde başrolü üstlenecek yeteneğe sahip olarak geliştirildi. ANKA 3, keşif, gözetleme ve istihbarat, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz, İHA'lara angaje olarak av taraması, düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme gibi görevleri icra edecek. Ayrıca hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme istihbarat, elektronik harp, diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir dizi görevi de yerine getirebilecek.