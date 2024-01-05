Türkiye'nin uzay yolcusu Alper Gezeravcı yanında neleri götüreceğini açıkladı

05 Ocak 2024 11:58 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 11:59

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Ax-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru hareket edecek. 1,5 gün sürmesi planlanan yolculuk öncesinde Gezeravcı'nın karantina süreci başladı.

Gezeravcı, çevrim içi yaptığı değerlendirmede, uzay misyonunda zorunlu kabul edilen 14 günlük karantina süreci için fırlatmanın gerçekleştirileceği ABD'nin Florida eyaletine geldiklerini belirtti. Buradaki amacın herhangi bir hastalığı halihazırda ISS'de görev yapan astronotlara bulaştırmamak olduğunu söyledi.

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Alper Gezeravcı, operasyonel süreçlerin en önemli adımlardan birinin son dakika değişikliği yapılamaması olduğuna dikkati çekti. Detaylı düşünülmesi, önceden planlanması ve bununla ilgili hazırlıkların tamamlanması gereken bir süreç olduğunu vurguladı ve "'Aklıma geldi, şunu da götürseydim.' diyemiyorsunuz." ifadesini kullandı.

Gezeravcı, aylar öncesinden götürmeyi planladığı malzemeleri ilgili otoritelere teslim ettiğini ve bunların tüm fiziksel ölçümleri tamamlanıp özel paketleme ve kargolama süreçlerine ilişkin hazırlıkları tamamlandıktan sonra kapsüle yüklendiğini aktardı. Silifkeli olduğunu ve Yörük kökeninden geldiğini vurgulayan Gezeravcı, "Yörük kültürüne ilişkin hazırlanmış bazı sembolleri, küçük yeğenimin ve ailemin fotoğraflarını, ilk görev yaptığım hava kuvvetlerimdeki filomun peçini ve bizi uzaya taşıyan Türk bayrağımızı götürüyorum." dedi.

Gezeravcı, "Dış dünyadan izole edilmiş bir yaşam alanı burası. Bulunduğumuz tesisi terk etmeden bütün ihtiyacımız bize getiriliyor. 8 aylık sürede aldığımız bütün eğitimleri de hem gözden geçirmeye hem tekrar etmeye hem de son operasyonel hazırlık süreçlerine yoğunlaştığımız bir ortamdayız." diye konuştu.

Gündemlerinin çok yoğun olduğunu vurgulayan Gezeravcı, aileleriyle telefonla görüşecek zaman dahi bulamadıklarını ifade etti.

Gezeravcı, günlük rutinin içinde bazı fiziksel testlerden geçtiklerini dile getirerek, "İlave spor yapabilmek için gece 00.00-02.00 aralığında zaman bulabildim. Bu kadar yoğun bir faaliyet takviminin olduğu süreçten geçiyoruz. Şu anda bütün fiziksel ve zihinsel yoğunluğumuz görevin başarıyla icrasına yönelik." ifadelerini kullandı.