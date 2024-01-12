Türkiye'ye gelirse yok satar: OPPO Pad Neo tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı

12 Ocak 2024 11:59 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 12:00

OPPO, Malezya'da bir dizi yeni ürününü tanıttı. Güncellenen Reno serisine ek olarak bütçe dostu OPPO Pad Neo tablet de resmiyet kazandı.

Uygun fiyatlı Pad Neo, 2,4K çözünürlükte 11,35 inç LCD ekran ile donatıldı. Yüksek çözünürlük ekrana aynı zamanda 90Hz yenileme hızı da eşlik ediyor.

OPPO PAD NEO ÖZELLİKLERİ

Gizchina'nın haberine göre geniş ekranlı Pad Neo'da, Dolby Atmos destekli dörtlü hoparlör sistemi bulunuyor. Ses kalitesine ek olarak tablet, işlemci tarafında MediaTek Helio G99 yonga setini kullanıyor. Buna LPDDR4X destekli 6GB ve 8GB RAM seçenekleri eşlik ediyor. Dahili depolama birimi ise UFS 2.2 destekli 128GB.

Pil tarafında OPPO'nun bütçe dostu tableti, içerisinde 33W hızlı şarjı destekleyen 8.000 mAh kapasiteli pil barındırıyor. Tam şarjla 14,5 saate kadar video oynama imkanı sunulduğunu da belirtelim.

Kutudan ColorOS 13.2 ile çıkan Pad Neo, arka ve ön tarafında 8 Megapiksel sensörlere sahip. Ek olarak tablette Wifi-5 ve Bluetooth 5.2 desteği bulunuyor.

Şu an için Malezya pazarında satışa sunulan Pad Neo, 6 GB RAM'e sahip yalnızca Wi-Fi modeli ve 8 GB RAM'e sahip Wi-Fi+LTE versiyonlarıyla geliyor. Tabletin başlangıç fiyatı ise 260 dolar olarak açıklandı. Türkiye ve diğer pazarlardaki fiyatlandırma bilinmiyor.