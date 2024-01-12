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12 Ocak 2024 11:59 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 12:00

Türkiye'ye gelirse yok satar: OPPO Pad Neo tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefon pazarında çeşitli modelleriyle rekabet eden OPPO, bir süredir sızıntılarıyla gündeme gelen tableti OPPO Pad Neo modelini de tanıttı.

Editör: Okan Güleş / Kaynak: Gizchina
Türkiye&#039;ye gelirse yok satar: OPPO Pad Neo tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı
Oppo, Tablet

OPPO, Malezya'da bir dizi yeni ürününü tanıttı. Güncellenen Reno serisine ek olarak bütçe dostu OPPO Pad Neo tablet de resmiyet kazandı.

Uygun fiyatlı Pad Neo, 2,4K çözünürlükte 11,35 inç LCD ekran ile donatıldı. Yüksek çözünürlük ekrana aynı zamanda 90Hz yenileme hızı da eşlik ediyor.

OPPO PAD NEO ÖZELLİKLERİ

Gizchina'nın haberine göre geniş ekranlı Pad Neo'da, Dolby Atmos destekli dörtlü hoparlör sistemi bulunuyor. Ses kalitesine ek olarak tablet, işlemci tarafında MediaTek Helio G99 yonga setini kullanıyor. Buna LPDDR4X destekli 6GB ve 8GB RAM seçenekleri eşlik ediyor. Dahili depolama birimi ise UFS 2.2 destekli 128GB.

Türkiye'ye gelirse yok satar: OPPO Pad Neo tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı

Pil tarafında OPPO'nun bütçe dostu tableti, içerisinde 33W hızlı şarjı destekleyen 8.000  mAh kapasiteli pil barındırıyor. Tam şarjla 14,5 saate kadar video oynama imkanı sunulduğunu da belirtelim.

Kutudan ColorOS 13.2 ile çıkan Pad Neo, arka ve ön tarafında 8 Megapiksel sensörlere sahip. Ek olarak tablette Wifi-5 ve Bluetooth 5.2 desteği bulunuyor.

Türkiye'ye gelirse yok satar: OPPO Pad Neo tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı

Şu an için Malezya pazarında satışa sunulan Pad Neo, 6 GB RAM'e sahip yalnızca Wi-Fi modeli ve 8 GB RAM'e sahip Wi-Fi+LTE  versiyonlarıyla geliyor. Tabletin başlangıç fiyatı ise 260 dolar olarak açıklandı. Türkiye ve diğer pazarlardaki fiyatlandırma bilinmiyor.

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