Türksat 5A kritik bir eşiği aştı! Gözler Türksat 6A'da

09 Ocak 2024 11:13 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 11:14

Türkiye'nin ilk 5'inci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A, önemli bir eşiği aştı. Türksat AŞ'nin açıklamasına göre, uydu 3 yıllık hizmet yolculuğu kapsamnında Dünya yörüngesinde binden fazla tur gerçekleştirdi.

Türksat 5A, 2017'de imzalanan sözleşme sonrası AIRBUS'ın Fransa'daki tesislerinde üretimi tamamlandı ve 8 Ocak 2021'de Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden uzaya uzaya gönderildi. Uydu, Türkiye'yi yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıdı, televizyon yayın ve haberleşme hizmetlerinde kapsamasını artırdı.

DÜNYA YÖRÜNGESİNİ 1096 KERE TURLADI

Fırlatma kütlesi yaklaşık 3 bin 500 kilogram olan Türksat 5A, hizmete girdiği ilk günden bu yana yer sabit haberleşme uydusu olarak, 3 yıllık yolculuğunda 1096 kez Dünya yörüngesinde tur attı.

Türksat 5A, elektrikli itki sistemi sayesinde 35 yıl boyunca TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet sunması planlanıyor. Bu sayede Türksat 5A, 31 derece Doğu yörüngesindeki Türkiye'nin frekans ve yörünge haklarını 2056'ya kadar güvence altına aldı. Elektrikli itki sistemi, uydu üzerinde bulunması gereken yakıt miktarını da düşürdü, azalan bu kütle yerine ihtiyaç duyulan diğer ekipmanların konulmasıyla uydu kapasitesi artırıldı.

Türksat 5A teknik özellikleri

Üretici: Airbus DS

Platform: E3000-EOR

Fırlatma Tarihi: 7 Ocak 2021

Yörünge: 31° Doğu

Uplink Bant: Ku Bant ve Yeni Ku Bant

Downlink Bant: Ku Bant ve Yeni Ku Bant

Transponderlar: 36 & 72 MHz

Kapsamalar: Türkiye, Doğu, Batı, Orta Doğu-Kuzey Afrika, Güney Afrika, Batı Afrika

TÜRKSAT 6A İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, 2024 Haziran ayında uzaya fırlatılması planlanıyor. Uraloğlu, uydunun görev süresinin ise 15 yıl olacağını belirtti.