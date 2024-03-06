Türk'ün KAAN'ı Hint'i kıskandırdı: ‘Daha kendi uçağımıza sertifika alamadık’

06 Mart 2024 20:29 - Güncelleme : 06 Mart 2024 20:36

İlk uçuşunu yapan Türkiye’nin yerli 5. nesil savaş uçağı KAAN, ABD başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu’nun en yakından ilgilendiği savaş uçağı konumunda bulunuyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, KAAN’ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kaldığını, 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştığını söyledi. 2028 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin filosuna katılması planlanan Milli Muharip Uçak, son olarak uzun yıllar Hindistan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan ve mareşal rütbesine kadar yükselen emekli general Anil Chopra'nın gündemindeydi.

The Eurasian Times'ta "Türk 5. nesil KAAN savaş uçağı programı güçlü üretim endüstrisi sayesinde ilerliyor: Hindistan'ın AMCA'sı buna yetişebilir mi?" başlıklı bir makale kaleme alan Chopra, Hindistan'ın yıllardır üretmeye çalıştığı ancak bir türlü ilk uçuşunu dahi gerçekleştiremediği uçak projesini hatırlatarak Hindistan hükümetine bir uyarıda bulundu.

"TÜRKİYE AÇIK ARA ÖNDE"

Chopra yazdığı makalede, Hindistan'ın ekonomi olarak daha büyük bir avantaja sahip olduğunu fakat buna rağmen Türkiye'nin karar almak konusunda çok daha hızlı hareket ettiğini ve beşinci nesil savaş uçağı programında çok önde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hindistan'ın Türkiye'nin insansız platformlardaki başarılarından ders alması gerekiyor. Helikopter ve nakliye uçakları konularında öndeler. Türkiye beşinci nesil savaş uçağı programında da açık ara önde."

Hindistan'ın AMCA'sı, Kritik Tasarım İncelemesi (CDR) tamamlanmış olmasına rağmen hâlâ CCS onayı bekliyor. AMCA'nın zorlukları, gizlilik ve uçak motoru da dahil olmak üzere KAAN'ınkine benzer olacaktır. Görünen o ki Türkiye karar alma konusunda çok daha hızlı ilerliyor."

"GEREKİRSE DIŞARIDAN YARDIM ALMALIYIZ"

Hindistan'ın radar ve füze gibi teknolojilerde iyi durumda olduğunu kaydeden Chopra, "AMCA konusunda atılım yapmamız gerekiyor. Belki de dış ülkelerden yardım almaya daha açık olmalıyız. AMCA projesini uçak motoru projesiyle birlikte görev gücü yaklaşımıyla yürütmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

KAAN'I F-22'YE BENZETTİLER

Anil Chopra, Eurasian Times'taki makalede KAAN'ın F-16 veya F-35'ten ziyade Lockheed Martin F-22'ye benzettiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "KAAN aynı F-16 gibi. Türkiye, kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Önümüzdeki günlerde savunma sanayiinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz." demişti.

Dünya genelinde birçok haber sitesi ve gazete, KAAN'ı ABD'nin kimseye satmadığı F-22 Raptor uçağı ile kıyaslıyor.