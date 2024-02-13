TUSAŞ'tan heyecanlandıran paylaşım: ANKA-3'ü 'sadece biz göreceğiz'
Türk Havacılık Uzay Sanayii(TUSAŞ), ANKA-3’ün görüntülerini ''onu sadece biz göreceğiz!'' notuyla paylaştı.
Türk savunma sanayiisi yerli insansız savaş uçaklarıyla küresel piyasada dikkat çekiyor. Bayraktar KIZILELMA ve ANKA-3 gibi insansız savaş uçakları orduya hizmet için gün sayıyor.
1 SAAT 100 DAKİKA UÇTU
Türk Havacılık Uzay Sanayii(TUSAŞ), ANKA-3’ün görüntülerini paylaştı. TUSAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı ANKA-3 paylaşımında 8 bin feet irtifada, 150 knot hızla, 1 saat 100 dakika uçtuğu görüntüleri paylaştı.
ANKA-3 ile ilgili sosyal medyada şu ifade dikkat çekti:
''Onu sadece biz göreceğiz!''
ANKA-3 MİUS Özellikleri:
Jet Motorlu
7 ton Ağırlığında
0.7 Mach (800 km/s) Hızında
Düşük Radar İzine Sahip
Hava-Yer, Hava Hava Görevleri İcra Edebilme
Teknik Özellikleri:
Anka ve Anka II SİHA ile Ortak Aviyonik mimari ve YKİ (Yer Kontrol İstasyonu)
Düşük Radar Görünürlüğü (Stealth)
Yüksek Hızda İntikal
Yüksek Faydalı Yük Kapasitesi
LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)
Max. Kalkış Ağırlığı: 6.500 kg
Faydalı Yük Kapasitesi: 1.200kg
Servis İrtifası: 40.000 ft
Dayanım: 10 saat @ 30kf
Seyir Hızı: 250kts/0.42Mach @ 30kf
Azami Hız: 425kts/0.7Mach @ 30kf