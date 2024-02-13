TUSAŞ'tan heyecanlandıran paylaşım: ANKA-3'ü 'sadece biz göreceğiz'

13 Şubat 2024 13:26 - Güncelleme : 13 Şubat 2024 13:31

Türk savunma sanayiisi yerli insansız savaş uçaklarıyla küresel piyasada dikkat çekiyor. Bayraktar KIZILELMA ve ANKA-3 gibi insansız savaş uçakları orduya hizmet için gün sayıyor.

1 SAAT 100 DAKİKA UÇTU

Türk Havacılık Uzay Sanayii(TUSAŞ), ANKA-3’ün görüntülerini paylaştı. TUSAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı ANKA-3 paylaşımında 8 bin feet irtifada, 150 knot hızla, 1 saat 100 dakika uçtuğu görüntüleri paylaştı.

ANKA-3 ile ilgili sosyal medyada şu ifade dikkat çekti:

''Onu sadece biz göreceğiz!''

ANKA-3 MİUS Özellikleri:

Jet Motorlu

7 ton Ağırlığında

0.7 Mach (800 km/s) Hızında

Düşük Radar İzine Sahip

Hava-Yer, Hava Hava Görevleri İcra Edebilme

Teknik Özellikleri:

Anka ve Anka II SİHA ile Ortak Aviyonik mimari ve YKİ (Yer Kontrol İstasyonu)

Düşük Radar Görünürlüğü (Stealth)

Yüksek Hızda İntikal

Yüksek Faydalı Yük Kapasitesi

LoS/BLOS (Uydu Kontrolü)

Max. Kalkış Ağırlığı: 6.500 kg

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.200kg

Servis İrtifası: 40.000 ft

Dayanım: 10 saat @ 30kf

Seyir Hızı: 250kts/0.42Mach @ 30kf

Azami Hız: 425kts/0.7Mach @ 30kf