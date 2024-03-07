TÜYAFED'den geleceğe ışık tutan zirve: 42 ülkeden katılımcılar yapay zekayı konuştu!

07 Mart 2024 19:40 - Güncelleme : 07 Mart 2024 19:59

Türkiye’de yer alan yazılım ve bilişim firmalarına yatırım ve bağlantı fırsatı sunmaya hazırlanan Uluslararası Teknoloji ve Yazılım Zirvesi; Türkiye’de İş Dünyası dergisi ve TGRT Haber medya sponsorluğunda gerçekleştirildi. Türkiye Yazılımcılar Federasyonu (TÜYAFED), hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıldönümünü kutlamak hem de Türkiye'yi ilk 10 ekonomi arasında konumlandırmak adına gelecek vizyonunu şekillendirecek ortaklıklar oluşturma hedefiyle düzenlediği 1. Uluslararası Teknoloji ve Yazılım Zirvesi önemli katılımcıların katkılarıyla tamamlandı.

Türkiye’de İş Dünyası dergisi ve TGRT Haber medya sponsorluğunda düzenlenen Zirve, Türkiye'nin önde gelen yazılım geliştiricileri, teknoloji profesyonelleri, yazılım ve bilgi teknolojileri ekosistemindeki paydaşlar, ihracat yapan veya yapmak isteyen sektör firmaları, alana özel gelişimi destekleyen sivil toplum kuruluşları ve kamuoyunu bir araya getirdi.

“TEKNOLOJİ VE YAZILIMDAN GEÇİYOR”

Zirvenin mimarı olan TÜYAFED Başkanı Mustafa Çalış, TGRT Haber’e yaptığı değerlendirmede, “İlk 10 ekonomiye girilebilmesi için bunun yolu teknoloji ve yazılımdan geçiyor. İş dünyasının finansmanına sahip olan değerli iş insanlarımızın Start-upların ellerinden tutup, güçlerini birleştirip ekonomimizin daha büyük hale gelmesini ve ülke ekonomisini kalkındırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yapay zekâ teknolojisinin bizlere yeni ulaşmadığını, bu teknolojinin yaklaşık 10 yıldır bizimle olduğunu aktaran Onicorn Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akar, “Bu yapay zekâ programları makine öğrenmesiyle sürekli geliştikleri için bu sürecin hangi yöne doğru ilerleyeceğini bilemiyoruz. Çok faydalı etkiler de oluşturabilir, tam aksi bizlere sorunlar da getirebilir.” diye konuştu.

Uyumsoft Genel Müdürü Mehmet Önder; “Uyumsoft olarak yapay zekâ konuları üzerinde çalışıyoruz. Yapay zekâyı uygulamaya çalıştığımız en önemli konu tarım. Uydu dataları artık anonim haline geldi. Türkiye’den ya da diğer ülkelerin bize hava, su datası açılabiliyor. Dolayısıyla biz Uyumsoft olarak bu konu üzerinde yoğun olarak çalışıyoruz ve bunu ülkeye kazandırmanın metotlarını arıyoruz. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle iyi bir yol kat ettiğimizi söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

Onicorn Teknoloji CTO’su Deniz Eraslan, yapay zeka kullanımıyla ilgili bir yasa tasarısının olmadığına dikkat çekti. Eraslan, “Özellikle 2020 sonrası siber güvenlik alanında firmaların çok ciddi çalışma yapmaya ihtiyaçları oldu. Siber güvenlik dediğimizde aslında o kadar geniş bir alandan bahsediyoruz ki uçtan uca çözümlerin birlikte yapılması gereken bir alan. Bizler bu durumun ne kadar farkındayız tartışılır. Siber istihbarat tarafında yaptığımız kontrollerde darkweb noktasında ülkelerin içindeki insan topluluklarının verisi barınmakta. Bu verilerin içerisinde T.C. kimlik dışında birçok veriler mevcut.”

Eraslan, yapay zekanın etik tarafını, kullanım alanlarını ve bu alanların nasıl sınırlandırılabileceğinin gündeme gelmesi gerektiğini ifade etti.