Son dakika! Twitch'e erişim engeli getirildi

23 Şubat 2024 18:20 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 18:45

Dünyaca ünlü canlı yayın platformu Twitch için erişim engeli getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) site sorgulama sayfasından bakıldığında, kararın Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından alındığı belirtiliyor.

BTK'nın site sorgulama sayfasında yazan açıklama şu şekilde: "Twitch.tv, 22/02/2024 tarihli ve 2024/7 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime engellenmiştir."

TWİTCH NEDEN ERİŞİME ENGELLENDİ?

Erişim engeline ilişkin Twitch'ten herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak kararın, platformdaki kumar ve yasa dışı bahis içeriklerinin Türkiye'deki kullanıcılara gösterilmesi nedeniyle alındığı iddia ediliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sunulan ve internet sitelerinin erişime açık olup olmadığını gösteren https://internet.btk.gov.tr/sitesorgu/ sayfasında "twitch.tv" yazarak sizler de canlı yayın platformunu sorgulayabilirsiniz.

Bugün itibarıyla twitch.tv internet sitesi üzerinden ulaşılabilen Kick platformuna girilemiyor, yapılan yayınlar izlenemiyor ve siteye girilmeye çalışıldığında "Bu siteye ulaşılamıyor. Bağlantı sıfırlandı." gibi uyarılar gösteriliyor.

KİCK DE ENGELLENMİŞTİ

Twitch'in en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen ve son dönemde büyük yayıncıların da birer birer geçiş yapmaya başladığı Kick platformu da aynı kaderi paylaşıyor.

Kick.com sitesi üzerinden ulaşılabilen canlı yayın sitesi yine Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla BTK tarafından erişime kapatıldı.

Kick'in MENA bölgesi partner sorumlusu Trq, X hesabından yaptığı açıklamada kumar ile alakalı yayınları Türkiye'deki kullanıcılara yasakladıklarını ve BTK'nın erişim engeli kararını kaldırmasını beklediklerini söyledi.